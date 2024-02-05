Минобороны Нидерландов готовит к доставке в Украину еще 6 истребителей F-16. Страна уже готовит 18 анонсировавшихся ранее самолетов.
Украина получит дополнительные F-16
Нидерланды не будут продавать шесть истребителей F-16, а передадут их Украине. В Минобороны страны сообщили, что остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.
В 2021 году Нидерланды заключили соглашения с компанией Draken International о продаже 12 F-16.
Однако эта продажа не состоялась, после чего Нидерланды предложили Draken возможность приобрести в будущем 6 F-16. Однако теперь стороны договорились, что продажа не состоится.
F-16 для Украины: что известно
В августе 2023 года премьер-министр Дании пообещала передать 19 F-16 в Украину. Сейчас шесть украинских пилотов учатся в Дании на современных истребителях.
В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.
Тогда же в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.
Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.
В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.
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