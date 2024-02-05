Минобороны Нидерландов готовит к доставке в Украину еще 6 истребителей F-16. Страна уже готовит 18 анонсировавшихся ранее самолетов.

Украина получит дополнительные F-16

Нидерланды не будут продавать шесть истребителей F-16, а передадут их Украине. В Минобороны страны сообщили, что остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.

Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии, — написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Поделиться

Defensie gaat 6 extra F-16's gereedstellen voor levering aan Oekraïne. Daarmee komt het totaal op 24 F-16’s. Luchtoverwicht van 🇺🇦 is essentieel om de Russische agressie tegen te gaan.https://t.co/IdKB2WSGSu#StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 5, 2024

В течение многих лет F-16 составлял важнейшую часть ударной силы Королевских ВВС Нидерландов. Теперь эту роль взял на себя F-35. Все F-16 утилизированы, говорится в заявлении Минобороны. Поделиться

В 2021 году Нидерланды заключили соглашения с компанией Draken International о продаже 12 F-16.

Однако эта продажа не состоялась, после чего Нидерланды предложили Draken возможность приобрести в будущем 6 F-16. Однако теперь стороны договорились, что продажа не состоится.

F-16 для Украины: что известно

В августе 2023 года премьер-министр Дании пообещала передать 19 F-16 в Украину. Сейчас шесть украинских пилотов учатся в Дании на современных истребителях.

В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.

Тогда же в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.

Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.