Нидерланды подготовят для Украины шесть дополнительных истребителей F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды подготовят для Украины шесть дополнительных истребителей F-16

F-16
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Минобороны Нидерландов готовит к доставке в Украину еще 6 истребителей F-16. Страна уже готовит 18 анонсировавшихся ранее самолетов.

Украина получит дополнительные F-16

Нидерланды не будут продавать шесть истребителей F-16, а передадут их Украине. В Минобороны страны сообщили, что остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.

Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии, — написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В течение многих лет F-16 составлял важнейшую часть ударной силы Королевских ВВС Нидерландов. Теперь эту роль взял на себя F-35. Все F-16 утилизированы, говорится в заявлении Минобороны.

В 2021 году Нидерланды заключили соглашения с компанией Draken International о продаже 12 F-16.

Однако эта продажа не состоялась, после чего Нидерланды предложили Draken возможность приобрести в будущем 6 F-16. Однако теперь стороны договорились, что продажа не состоится.

F-16 для Украины: что известно

В августе 2023 года премьер-министр Дании пообещала передать 19 F-16 в Украину. Сейчас шесть украинских пилотов учатся в Дании на современных истребителях.

В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.

Тогда же в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.

Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон озвучил сроки передачи Украине первых истребителей F-16
Минобороны США
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Существует ли угроза срыва поставок F-16 из Дании — ответ Кулебы
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ждет самолеты F-16 вместе с ракетами на 300-500 км — Наев
Сергей Наев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.