Міноборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Країна вже готує 18 літаків, які анонсували раніше.
Україна отримає додаткові F-16
Нідерланди не будуть продавати 6 винищувачів F-16, а передадуть їх Україні. У Міноборони країни повідомили, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.
У 2021 році Нідерланди уклали угоди з компанією Draken International про продаж 12 F-16.
Однак цей продаж не відбувся, після чого Нідерланди запропонували Draken можливість придбати в майбутньому 6 F-16. Проте тепер сторони домовилися, що продаж не відбудеться.
F-16 для України: що відомо
У серпні 2023 року прем’єр-міністр Данії пообіцяла передати 19 F-16 до України. Зараз шість українських пілотів навчаються у Данії на сучасних винищувачах.
У листопаді 2023 року речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українці вже здійснюють вильоти з інструкторами.
Тоді ж в Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16, де українські пілоти проходитимуть навчання.
Пізніше в Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходять навчання в США і Європі і з льотної експлуатації F-16, і з технічного обслуговування.
У жовтні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші літаки F-16 не раніше ніж навесні 2024 року.
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