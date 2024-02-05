Нідерланди підготують для України шість додаткових винищувачів F-16
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Нідерланди підготують для України шість додаткових винищувачів F-16

F-16
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Джерело:  online.ua

Міноборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Країна вже готує 18 літаків, які анонсували раніше.

Україна отримає додаткові F-16

Нідерланди не будуть продавати 6 винищувачів F-16, а передадуть їх Україні. У Міноборони країни повідомили, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.

Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16. Перевага України в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії, — написала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Протягом багатьох років F-16 становив найважливішу частину ударної сили Королівських ВПС Нідерландів. Тепер цю роль перебрав на себе F-35. Усі F-16 утилізовані, — йдеться в заяві Міноборони.

У 2021 році Нідерланди уклали угоди з компанією Draken International про продаж 12 F-16.

Однак цей продаж не відбувся, після чого Нідерланди запропонували Draken можливість придбати в майбутньому 6 F-16. Проте тепер сторони домовилися, що продаж не відбудеться.

F-16 для України: що відомо

У серпні 2023 року прем’єр-міністр Данії пообіцяла передати 19 F-16 до України. Зараз шість українських пілотів навчаються у Данії на сучасних винищувачах.

У листопаді 2023 року речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українці вже здійснюють вильоти з інструкторами.

Тоді ж в Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16, де українські пілоти проходитимуть навчання.

Пізніше в Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходять навчання в США і Європі і з льотної експлуатації F-16, і з технічного обслуговування.

У жовтні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші літаки F-16 не раніше ніж навесні 2024 року.

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