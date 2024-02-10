Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала міжнародних партнерів Києва ухвалити план дій, згідно з яким військова підтримка України більше не матиме обмежень.

Допомога партнерів для України повинна йти без обмежень

Як вважає нідерландська міністерка оборони, коли мовиться про звичайне озброєння, навчання і запчастини — взагалі не повинно бути ніяких обмежень щодо підтримки України.

Вона також нагадала, наскільки важливою є допомога ЗСУ на тлі повномасштабної війни з Росією.

Я думаю, що ми еволюціонували в тому, як ми це робимо. Ми почали постачати (зброю. — Ред.) з власних складів, а тепер ми робимо це у співпраці з іншими країнами та галузями, тому що нам також потрібно було підтримувати наші запаси. Кайса Оллонгрен Глава Міноборони Нідерландів

На переконання Кайси Оллонген, військова підтримка Збройних сил України вкрай важлива не лише для Києва та українського народу, а й безпосередньо для безпеки Нідерландів.

Попри те, що країна є членом ЄС і НАТО — вона також не застрахована від повномасштабної війни.

Що важливо розуміти, за майже два роки повномасштабної російсько-української війни Нідерланди надали Україні військової підтримки на суму 2,63 мільярди євро.

Воїни ЗСУ отримали від офіційного Амстердаму бойові машини, системи протиповітряної оборони, винищувачі F-16 і боєприпаси, а також польові ліжка і комп'ютери.

Нідерланди передадуть Україні більше винищувачів F-16

5 лютого очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен офіційно підтвердила, що її відомства готується до надання ЗСУ ще 6 винищувачів F-16.

Варто звернути увагу на те, що таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

Перевага України в повітрі необхідна для протидії російській агресії, — наголосила Кайса Оллонгрен. Поширити