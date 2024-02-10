Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала міжнародних партнерів Києва ухвалити план дій, згідно з яким військова підтримка України більше не матиме обмежень.
Допомога партнерів для України повинна йти без обмежень
Як вважає нідерландська міністерка оборони, коли мовиться про звичайне озброєння, навчання і запчастини — взагалі не повинно бути ніяких обмежень щодо підтримки України.
Вона також нагадала, наскільки важливою є допомога ЗСУ на тлі повномасштабної війни з Росією.
На переконання Кайси Оллонген, військова підтримка Збройних сил України вкрай важлива не лише для Києва та українського народу, а й безпосередньо для безпеки Нідерландів.
Попри те, що країна є членом ЄС і НАТО — вона також не застрахована від повномасштабної війни.
Що важливо розуміти, за майже два роки повномасштабної російсько-української війни Нідерланди надали Україні військової підтримки на суму 2,63 мільярди євро.
Воїни ЗСУ отримали від офіційного Амстердаму бойові машини, системи протиповітряної оборони, винищувачі F-16 і боєприпаси, а також польові ліжка і комп'ютери.
Нідерланди передадуть Україні більше винищувачів F-16
5 лютого очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен офіційно підтвердила, що її відомства готується до надання ЗСУ ще 6 винищувачів F-16.
Варто звернути увагу на те, що таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.
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