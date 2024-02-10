Армия должна быть элитой — замкомбата Интернационального легиона
Категория
Украина
Дата публикации

Армия должна быть элитой — замкомбата Интернационального легиона

Ян «Кеноби»
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Источник:  online.ua

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным “Кеноби” рассказал online.ua, что армия не должна применяться в качестве наказания.

Кого не нужно отправлять в армию

Ян «Кеноби» убежден, что армия должна быть элитой и не нужно применять армию в качестве меры наказания для нарушителей.

Он отмечает, что армия – оплот обороны нашего государства, от которого зависит наше будущее.

Если вы там отправите, скажем, дядю Степана, который пьяный вечером возвращался с работы, его остановили на блокпосту, и отправили в военкомат, а затем на фронт — он не хочет воевать, он ждет выйти на позиции и готов сдаться в плен в любой момент… Таких людей сюда не нужно отправлять.

Мы не свалка, мы не исправительная колония. Армия должна быть элитой.

ВСУ нельзя запускать

Говоря о перспективах, Кеноби говорит, что стране не нужно забивать на Вооруженные Силы.

Сами видели, что случилось с Вооруженными Силами с периода 91-го года по 2014-й. Вооруженные Силы сокращали, финансирование уменьшалось, не было нормальной поставки ни техники, ни вооружения, ни х*ра. И когда наступил 14-й год, наступил полный пиз*ец.

Тогда помогли добровольческие формирования и волонтеры, и то, что тогда называлось Вооруженными силами. Сейчас, по сравнению со временем до 2014 года, говорит Кеноби, в Украине очень мощная и большая армия.

Если дальше будет армия использоваться в качестве средства наказания, это до добра никогда не доведет. Впоследствии она снова опустится до того уровня, на котором была до войны, то есть до 14 года, и противник снова начнет все свои действия.

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