Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным “Кеноби” рассказал online.ua, что армия не должна применяться в качестве наказания.
Кого не нужно отправлять в армию
Ян «Кеноби» убежден, что армия должна быть элитой и не нужно применять армию в качестве меры наказания для нарушителей.
Он отмечает, что армия – оплот обороны нашего государства, от которого зависит наше будущее.
Мы не свалка, мы не исправительная колония. Армия должна быть элитой.
ВСУ нельзя запускать
Говоря о перспективах, Кеноби говорит, что стране не нужно забивать на Вооруженные Силы.
Тогда помогли добровольческие формирования и волонтеры, и то, что тогда называлось Вооруженными силами. Сейчас, по сравнению со временем до 2014 года, говорит Кеноби, в Украине очень мощная и большая армия.
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