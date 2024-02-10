Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным Кеноби рассказал online.ua, что война еще затянется, и она будет зависеть от того, как мы будем бороться.
Продолжительность войны зависит от борьбы украинцев
Ян «Кеноби» говорит, что на вопрос о продолжительности войны ответить очень тяжело, потому что это неизвестно. Это зависит от того, как украинцы будут сражаться.
Война затянется еще, к сожалению, на некоторый период, говорит Кеноби. Украина пока испытывает проблемы с живой силой и с вооружением, техникой, FPV-дронами, авиацией.
Что будет после войны
Ян «Кеноби» убежден, что после войны наступит очень тяжелое время.
Он напоминает, что в Украине разрушены крупные города, засеянные минами поля с неразорванными снарядами, на разминирование которых уйдут годы.
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