Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным Кеноби рассказал online.ua, что война еще затянется, и она будет зависеть от того, как мы будем бороться.

Продолжительность войны зависит от борьбы украинцев

Ян «Кеноби» говорит, что на вопрос о продолжительности войны ответить очень тяжело, потому что это неизвестно. Это зависит от того, как украинцы будут сражаться.

Поэтому, если люди хотят просто сидеть дома и надеяться на эти силы, средства, которые у нас уже есть, что мы сейчас вот-вот ломанемся, прорвем противника, дойдем до государственной границы, и все, победа, радуга засияет над Украиной, все счастливы, все радуются — х*р так будет. Поделиться

Война затянется еще, к сожалению, на некоторый период, говорит Кеноби. Украина пока испытывает проблемы с живой силой и с вооружением, техникой, FPV-дронами, авиацией.

У противника превосходящие силы, но мы как-то еще его время от времени штурмуем и продвигаемся дальше. Мы его двигаем на некоторых направлениях, но на некоторых направлениях, к сожалению, противник двигает нас. Это видно по Deep State Map, это может любой человек отследить. Ян «Кеноби»

Что будет после войны

Ян «Кеноби» убежден, что после войны наступит очень тяжелое время.

Люди пусть не надеются на мирное и спокойное время. Это, считайте, отстраивать государство нужно будет. Поделиться

Он напоминает, что в Украине разрушены крупные города, засеянные минами поля с неразорванными снарядами, на разминирование которых уйдут годы.