Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» розповів online.ua, що війна ще затягнеться, і вона буде залежати від того, як ми будемо боротися.
Тривалість війни залежить від боротьби українців
Ян «Кенобі» каже, що на питання про тривалість війни відповісти надзвичайно тяжко, бо це невідомо. Це залежить від того, як українці будуть боротися.
Війна затягнеться ще, на жаль, на деякий період, каже «Кенобі». Україна поки має проблеми з живою силою і з озброєнням, технікою, FPV-дронами, авіацією.
Що буде після війни
Ян «Кенобі» переконаний, що після війни настане надзвичайно тяжкий час.
Він нагадує, що в Україні зруйновані великі міста, засіяні мінами поля з нерозірваними снарядами, на розмінування яких підуть роки.
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