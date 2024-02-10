Від чого залежить кінець війни РФ проти України — відповідь командира Інтернаціонального легіону
Категорія
Україна
Дата публікації

Від чого залежить кінець війни РФ проти України — відповідь командира Інтернаціонального легіону

Ян «Кенобі»
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Джерело:  online.ua

Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» розповів online.ua, що війна ще затягнеться, і вона буде залежати від того, як ми будемо боротися.

Тривалість війни залежить від боротьби українців

Ян «Кенобі» каже, що на питання про тривалість війни відповісти надзвичайно тяжко, бо це невідомо. Це залежить від того, як українці будуть боротися.

Тому, якщо люди хочуть просто сидіти вдома і надіятися на ці сили, засоби, які в нас уже є, що ми зараз от-от ломанемося, прорвемо противника, дійдемо до державного кордону, і все, перемога, веселка засяє над Україною, усі щасливі, всі радуються — х*р так буде.

Війна затягнеться ще, на жаль, на деякий період, каже «Кенобі». Україна поки має проблеми з живою силою і з озброєнням, технікою, FPV-дронами, авіацією.

У противника переважаючі сили, але ми якимось чином ще його час від часу штурмуємо і просуваємось далі. Ми його сунемо на деяких напрямках, але на деяких напрямках, на жаль, противник суне нас. Це видно по Deep State Map, це може будь-яка людина відстежити.

Ян «Кенобі»

Ян «Кенобі»

Що буде після війни

Ян «Кенобі» переконаний, що після війни настане надзвичайно тяжкий час.

Люди хай не надіються на мирні і спокійні часи. Це, рахуйте, відбудовувати державу треба буде.

Він нагадує, що в Україні зруйновані великі міста, засіяні мінами поля з нерозірваними снарядами, на розмінування яких підуть роки.

Це роки відбудови, це економіку ставити на ноги боротьба з тою ж самою корупцією. Бо якщо її після війни не викоренити, то вона нас зажене в ще більшу сраку, ніж є.

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