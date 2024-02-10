Армія повинна бути елітою — замкомбата Інтернаціонального легіону
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія повинна бути елітою — замкомбата Інтернаціонального легіону

Ян «Кенобі»
Джерело:  online.ua

Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» розповів online.ua, що армія не повинна застосовуватися у якості покарання.

Кого не потрібно відправляти в армію

Ян «Кенобі» переконаний, що армія повинна бути елітою і не треба її застосовувати як захід покарання для порушників.

Він зазначає, що армія — оплот оборони нашої держави, від якої залежить наше майбутнє.

Якщо ви там відправите, скажімо, вуйка Степана, який п'яний ввечері повертався з роботи, його зупинили блокпості, і відправили до військкомату, а потім на фронт — він не хоче воювати, він очкує вийти на позиції і готовий здатися в полон у будь-який момент… Таких людей сюди не треба відправляти.

Ми не свалка, ми не є виправна колонія. Армія повинна бути елітою.

ЗСУ не можна запускати

Говорячи про перспективи, то Кенобі каже, що країні не треба забивати на Збройні Сили.

Самі бачили, що трапилось зі Збройними Силами з періоду 91-го року по 2014-тий. Збройні Сили скорочували, фінансування зменшувалося, не було нормального постачання ні техніки, ні озброєння, ні х*ра. І коли настав 14-й рік, настав повний піз*ець.

Тоді допомогли добровольчі формування та волонтерів, і те, що тоді називалося Збройними силами. Зараз, в порівнянні з часом до 2014-го року, каже Кенобі, в Україні надзвичайно потужна і велика армія.

Якщо далі буде армія використовуватися як засіб покарання, це до добра ніколи не доведе. Згодом вона знов опуститься до того рівня, на якому була до війни, тобто до 14-го року, і противник знову почне всі свої дії.

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