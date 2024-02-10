Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» розповів online.ua, що армія не повинна застосовуватися у якості покарання.
Кого не потрібно відправляти в армію
Ян «Кенобі» переконаний, що армія повинна бути елітою і не треба її застосовувати як захід покарання для порушників.
Він зазначає, що армія — оплот оборони нашої держави, від якої залежить наше майбутнє.
Ми не свалка, ми не є виправна колонія. Армія повинна бути елітою.
ЗСУ не можна запускати
Говорячи про перспективи, то Кенобі каже, що країні не треба забивати на Збройні Сили.
Тоді допомогли добровольчі формування та волонтерів, і те, що тоді називалося Збройними силами. Зараз, в порівнянні з часом до 2014-го року, каже Кенобі, в Україні надзвичайно потужна і велика армія.
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