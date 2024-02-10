Кого не потрібно відправляти в армію

Ян «Кенобі» переконаний, що армія повинна бути елітою і не треба її застосовувати як захід покарання для порушників.

Він зазначає, що армія — оплот оборони нашої держави, від якої залежить наше майбутнє.

Якщо ви там відправите, скажімо, вуйка Степана, який п'яний ввечері повертався з роботи, його зупинили блокпості, і відправили до військкомату, а потім на фронт — він не хоче воювати, він очкує вийти на позиції і готовий здатися в полон у будь-який момент… Таких людей сюди не треба відправляти. Поширити

Ми не свалка, ми не є виправна колонія. Армія повинна бути елітою.

ЗСУ не можна запускати

Говорячи про перспективи, то Кенобі каже, що країні не треба забивати на Збройні Сили.

Самі бачили, що трапилось зі Збройними Силами з періоду 91-го року по 2014-тий. Збройні Сили скорочували, фінансування зменшувалося, не було нормального постачання ні техніки, ні озброєння, ні х*ра. І коли настав 14-й рік, настав повний піз*ець. Поширити

Тоді допомогли добровольчі формування та волонтерів, і те, що тоді називалося Збройними силами. Зараз, в порівнянні з часом до 2014-го року, каже Кенобі, в Україні надзвичайно потужна і велика армія.