О чем договорились во время 19 "Рамштайна" — ответ Умерова
Категория
Украина
Дата публикации

О чем договорились во время 19 "Рамштайна" — ответ Умерова

Рустем Умеров
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Источник:  online.ua

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, во время 19-й встречи контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате "Рамштайн" обсуждались вопросы усиления обераздачности Украины.

Что известно о результатах 19 "Рамштайна"

Ужесточаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним, - говорится в заявлении Умерова.

Глава Минобороны также подчеркнул, что начала работу коалиция по вопросам усиления ПВО Украины и поставок ракет.

15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство

Умеров подчеркнул, что обсуждалось совместное производство с партнерами артсистем и боеприпасов.

Он также отметил, что по вопросу передачи Украине истребителей F-16 западные партнеры действуют по согласованному графику.

Кроме этого, как подчеркнул Умеров, начала работу коалиция по передаче Украине дронов.

К ней, в частности, уже присоединились Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

К коалиции по вопросам разминирования Украины присоединилось 20 стран. Эту группу возглавляет Литва.

Что говорят западные партнеры

Франция и Германия договорились создать коалицию по поддержке украинской противовоздушной обороны в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Как рассказали в Минобороны Франции, министр Лекорня вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом на заседании Контактной группы по обороне Украины запустил коалицию в поддержку противовоздушной обороны Украины. К коалиции также присоединились датские и бельгийские коллеги.

Между тем спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры Украины с партнерами из НАТО по изменению подхода к вопросу оборонной помощи.

Такое обсуждение идет. До этого НАТО как организация занималось нелетальной помощью. Поскольку и так все члены НАТО являются участниками группы "Рамштайн", обсуждается собственно механизм. Чтобы координировало работу НАТО как организация, - объяснил Павлюк.

По его словам, если это сделает процесс помощи Украине более скоординированным, лучше и эффективнее, то такое решение будет принято.

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