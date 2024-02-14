По словам главы Минобороны Рустема Умерова, во время 19-й встречи контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате "Рамштайн" обсуждались вопросы усиления обераздачности Украины.
Что известно о результатах 19 "Рамштайна"
Глава Минобороны также подчеркнул, что начала работу коалиция по вопросам усиления ПВО Украины и поставок ракет.
15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство
Умеров подчеркнул, что обсуждалось совместное производство с партнерами артсистем и боеприпасов.
Он также отметил, что по вопросу передачи Украине истребителей F-16 западные партнеры действуют по согласованному графику.
Кроме этого, как подчеркнул Умеров, начала работу коалиция по передаче Украине дронов.
К ней, в частности, уже присоединились Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.
К коалиции по вопросам разминирования Украины присоединилось 20 стран. Эту группу возглавляет Литва.
Что говорят западные партнеры
Франция и Германия договорились создать коалицию по поддержке украинской противовоздушной обороны в рамках Контактной группы по обороне Украины.
Как рассказали в Минобороны Франции, министр Лекорня вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом на заседании Контактной группы по обороне Украины запустил коалицию в поддержку противовоздушной обороны Украины. К коалиции также присоединились датские и бельгийские коллеги.
Между тем спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры Украины с партнерами из НАТО по изменению подхода к вопросу оборонной помощи.
По его словам, если это сделает процесс помощи Украине более скоординированным, лучше и эффективнее, то такое решение будет принято.
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