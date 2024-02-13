По словам посла Украины при НАТО Наталии Галибаренко, на следующем заседании стран-партнеров в формате "Рамштайн" Украина получит доклад о результатах работы коалиции по передаче Украине истребителей F-16.

Что известно о докладе по передаче Украине истребителей F-16

Завтра пройдет встреча в формате "Рамштайн" и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-нибудь более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 года – это реалистичные термины, которые у нас назывались, – отметила Галибаренко относительно сроков получения истребителей F-16. Поделиться

Она также отметила, что подготовка к задействованию F-16 в боевых задачах проходит на нескольких уровнях.

Сначала пилоты изучают английский язык, а затем переходят к учениям по управлению самолетом.

Кроме этого проходят обучение персонала, который будет обслуживать эти самолеты.

Также идет подготовка инфраструктуры, поскольку не все взлетно-посадочные полосы в стране готовы к поставке истребителей.

Что известно о получении Украиной F-16 от Нидерландов

5 февраля глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен официально подтвердила, что ее ведомства готовятся к предоставлению ВСУ еще 6 истребителей F-16.

Следует обратить внимание на то, что таким образом общее количество самолетов, пообещавших Нидерланды передать Украине, возросло до 24.

При этом Оллонгрен призвала международных партнеров Киева принять план действий, согласно которому военная поддержка Украины больше не будет ограничена.

По убеждению Кайс Оллонген, военная поддержка Вооруженных сил Украины крайне важна не только для Киева и украинского народа, но и непосредственно для безопасности Нидерландов.

Несмотря на то, что страна является членом ЕС и НАТО, она также не застрахована от полномасштабной войны.