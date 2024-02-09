На F-16 заметили украинскую символику — фото
Категория
Украина
Дата публикации

На F-16 заметили украинскую символику — фото

На F-16 заметили украинскую символику
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Источник:  Голос Америки

Пилот с позывным "Фантом" представил редакции "Голоса Америки" фото самолета по обучению.

На F-16 заметили украинскую символику

Украинский пилот с позывным "Фантом", вместе с другими военными проходит подготовку на американских многоцелевых истребителях F-16 в США, предоставил украинской службе "Голоса Америки" фото самолета с украинской символикой.

На F-16 заметили украинскую символику

Как проходит обучение украинских пилотов

В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.

Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо уже с инструкторами, я уже об этом говорил. Возможно, это количество пилотов с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов.

В ноябре в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.

Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.

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