На F-16 заметили украинскую символику — фото

Пилот с позывным "Фантом" представил редакции "Голоса Америки" фото самолета по обучению.
На F-16 заметили украинскую символику
Украинский пилот с позывным "Фантом", вместе с другими военными проходит подготовку на американских многоцелевых истребителях F-16 в США, предоставил украинской службе "Голоса Америки" фото самолета с украинской символикой.
Как проходит обучение украинских пилотов
В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.
В ноябре в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.
Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.
В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.
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