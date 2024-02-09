На F-16 помітили українську символіку — фото

Пілот із позивним "Фантом" представив редакції "Голосу Америки" фото літака з навчання.
На F-16 помітили українську символіку
Український пілот із позивним "Фантом", який разом з іншими військовими проходить підготовку на американських багатоцільових винищувачах F-16 у США, надав українській службі "Голосу Америки" фото літака з українською символікою.
Як проходить навчання українських пілотів
У листопаді 2023 року речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українці вже здійснюють вильоти з інструкторами.
У листопаді в Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16, де українські пілоти проходитимуть навчання.
Пізніше в Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходять навчання в США і Європі і з льотної експлуатації F-16, і з технічного обслуговування.
У жовтні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші літаки F-16 не раніше ніж навесні 2024 року.
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