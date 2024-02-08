Посол України у Нідерландах Олександр Карасевич зазначив, що Україна має вже протягом цього року отримати від партнерів перші винищувачі F-16.

Коли Нідерланди планують передати Україні перші винищувачі F-16

Дійсно, пані Оллонґрен нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо, - підкреслив Карасевич. Поширити

Він також додав, що наразі вже відомо, скільки винищувачів Україна має отримати від Нідерландів.

Про це говорили й пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткові 6, про які нещодавно було оголошено, - зазначив Карасевич. Поширити

Він додав, що окрім 18 винищувачів F-16, які отримає Україна, ще 18 - будуть відправлені до тренувальних баз у Румунії.

І з цих 18 винищувачів 5 вже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України, - зазначив Карасевич. Поширити

Український дипломат також додав, що Нідерланди також виділяють Україні 122 млн на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Що відомо про додаткові F-16 від Нідерландів

Міноборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Країна вже готує 18 літаків, які анонсували раніше.

Нідерланди не будуть продавати 6 винищувачів F-16, а передадуть їх Україні.

У Міноборони країни повідомили, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.

У 2021 році Нідерланди уклали угоди з компанією Draken International про продаж 12 F-16.

Однак цей продаж не відбувся, після чого Нідерланди запропонували Draken можливість придбати в майбутньому 6 F-16. Проте тепер сторони домовилися, що продаж не відбудеться.