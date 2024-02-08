Посол України у Нідерландах Олександр Карасевич зазначив, що Україна має вже протягом цього року отримати від партнерів перші винищувачі F-16.
Коли Нідерланди планують передати Україні перші винищувачі F-16
Він також додав, що наразі вже відомо, скільки винищувачів Україна має отримати від Нідерландів.
Він додав, що окрім 18 винищувачів F-16, які отримає Україна, ще 18 - будуть відправлені до тренувальних баз у Румунії.
Український дипломат також додав, що Нідерланди також виділяють Україні 122 млн на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.
Що відомо про додаткові F-16 від Нідерландів
Міноборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Країна вже готує 18 літаків, які анонсували раніше.
Нідерланди не будуть продавати 6 винищувачів F-16, а передадуть їх Україні.
У Міноборони країни повідомили, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.
У 2021 році Нідерланди уклали угоди з компанією Draken International про продаж 12 F-16.
Однак цей продаж не відбувся, після чого Нідерланди запропонували Draken можливість придбати в майбутньому 6 F-16. Проте тепер сторони домовилися, що продаж не відбудеться.
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