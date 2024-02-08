В Нидерландах спрогнозировали сроки предоставления Украине F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В Нидерландах спрогнозировали сроки предоставления Украине F-16

Истребители F-16
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Источник:  Укринформ

Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич отметил, что Украина должна уже в этом году получить от партнеров первые истребители F-16.

Когда Нидерланды планируют передать Украине первые истребители F-16

Действительно, Оллонгрен недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем, - подчеркнул Карасевич.

Он также добавил, что уже известно, сколько истребителей Украина должна получить от Нидерландов.

Об этом говорили и госпожа Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, которые уже готовятся к передаче Украине, и дополнительные 6, о которых недавно было объявлено, - отметил Карасевич.

Он добавил, что кроме 18 истребителей F-16, которые получит Украина, еще 18 будут отправлены в тренировочные базы в Румынии.

Из этих 18 истребителей 5 уже находятся в Румынии. Поэтому мы говорим о 42 истребителях F-16, которые Нидерланды предоставляют для приближения победы Украины, - отметил Карасевич.

Украинский дипломат также добавил, что Нидерланды выделяют Украине 122 млн на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Что известно о дополнительных F-16 от Нидерландов

Минобороны Нидерландов готовит к доставке в Украину еще 6 истребителей F-16. Страна уже готовит 18 анонсировавшихся ранее самолетов.

Нидерланды не будут продавать шесть истребителей F-16, а передадут их Украине.

В Минобороны страны сообщили, что остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.

В 2021 году Нидерланды заключили соглашения с компанией Draken International о продаже 12 F-16.

Однако эта продажа не состоялась, после чего Нидерланды предложили Draken возможность приобрести в будущем 6 F-16. Однако теперь стороны договорились, что продажа не состоится.

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