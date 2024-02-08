Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич отметил, что Украина должна уже в этом году получить от партнеров первые истребители F-16.
Когда Нидерланды планируют передать Украине первые истребители F-16
Он также добавил, что уже известно, сколько истребителей Украина должна получить от Нидерландов.
Он добавил, что кроме 18 истребителей F-16, которые получит Украина, еще 18 будут отправлены в тренировочные базы в Румынии.
Украинский дипломат также добавил, что Нидерланды выделяют Украине 122 млн на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.
Что известно о дополнительных F-16 от Нидерландов
Минобороны Нидерландов готовит к доставке в Украину еще 6 истребителей F-16. Страна уже готовит 18 анонсировавшихся ранее самолетов.
Нидерланды не будут продавать шесть истребителей F-16, а передадут их Украине.
В Минобороны страны сообщили, что остальные 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.
В 2021 году Нидерланды заключили соглашения с компанией Draken International о продаже 12 F-16.
Однако эта продажа не состоялась, после чего Нидерланды предложили Draken возможность приобрести в будущем 6 F-16. Однако теперь стороны договорились, что продажа не состоится.
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