США схвалили продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в Північноатлантичному альянсі.

Що відомо про схвалення продажу F-16 Туреччині

Державний департамент США повідомив Конгресу про схвалення продажу Туреччині літаків F-16 на суму 23 млрд доларів, а також супутнього продажу передових винищувачів F-35 Греції на суму 8,6 млрд .

Цей крок був зроблений лише через кілька годин після того, як Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО.

Продаж Анкарі включає 40 нових літаків та обладнання для модернізації 79 винищувачів з вже існуючого турецького парку F-16. Греція отримає 40 одиниць F-35 Lightning II Joint Strike Fighters і відповідне обладнання.

Стверджується, що адміністрація Байдена одночасно погодила продаж Туреччині та Греції намагаючись знайти баланс між двома членами альянсу з історією напружених відносин.

Проблеми з отриманням винищувачів F-16 у Туреччині

У липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати погодять продаж Туреччині винищувачів F-16 лише після їхньої згоди на вступ Швеції до НАТО.

Згодом Туреччина та США заявили, що схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО не було пов'язане з продажем винищувачів F-16. Обидві сторони заперечували будь-які припущення, що угода була предметом переговорів з-поміж них.

Також сенатори виступали проти відправлення винищувачів Туреччини через побоювання, що Анкара може використати F-16 проти союзників по НАТО, зокрема проти Греції.

До слова, між Туреччиною та Швецією є конфлікт, оскільки Анкара звинувачує Стокгольм у підтримці курдів, які заборонені у першій країні. Туреччина вимагає екстрадиції понад 130 підозрюваних, більшість з яких курдські сепаратисти.

У червні 2023 року Швеція змінила законодавство щодо боротьби з тероризмом, але незрозуміло, чи переконає це Туреччину дозволити країні приєднатися до НАТО.