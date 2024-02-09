Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16 — думка американського генерала

США мають ресурси та можливості, щоб продовжити навчання українських пілотів, яке вже розпочато. Втім, якщо відбудеться розширення програми, знадобляться додаткові кошти.
Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16
Генерал Нацгвардії США Ден Хокансон зазначає, що коштів вистачить для завершення першої частини тренувань. У разі розширення програми навчання, будуть потрібні додаткові кошти.
Коли Нідерланди планують передати Україні перші винищувачі F-16
Він також додав, що наразі вже відомо, скільки винищувачів Україна має отримати від Нідерландів.
Він додав, що окрім 18 винищувачів F-16, які отримає Україна, ще 18 — будуть відправлені до тренувальних баз у Румунії.
Український дипломат також додав, що Нідерланди також виділяють Україні 122 млн на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.
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