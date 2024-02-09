Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16 — думка американського генерала
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16 — думка американського генерала

F-16
Read in English
Джерело:  24 канал

США мають ресурси та можливості, щоб продовжити навчання українських пілотів, яке вже розпочато. Втім, якщо відбудеться розширення програми, знадобляться додаткові кошти.

Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16

Генерал Нацгвардії США Ден Хокансон зазначає, що коштів вистачить для завершення першої частини тренувань. У разі розширення програми навчання, будуть потрібні додаткові кошти.

Якщо ми вирішимо збільшити цю цифру, очевидно, нам будуть потрібні ресурси для навчання додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу, — сказав генерал Хокансон.

Коли Нідерланди планують передати Україні перші винищувачі F-16

Дійсно, пані Оллонґрен нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо, — підкреслив Карасевич.

Він також додав, що наразі вже відомо, скільки винищувачів Україна має отримати від Нідерландів.

Про це говорили й пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткові 6, про які нещодавно було оголошено, — зазначив Карасевич.

Він додав, що окрім 18 винищувачів F-16, які отримає Україна, ще 18 — будуть відправлені до тренувальних баз у Румунії.

І з цих 18 винищувачів 5 вже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України, — зазначив Карасевич.

Український дипломат також додав, що Нідерланди також виділяють Україні 122 млн на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи існує загроза зриву поставок F-16 з Данії — відповідь Кулеби
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна чекає на літаки F-16 разом з ракетами на 300-500 км — Наєв
Сергій Наєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди підготують для України шість додаткових винищувачів F-16
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?