Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16 — думка американського генерала

США мають ресурси та можливості, щоб продовжити навчання українських пілотів, яке вже розпочато. Втім, якщо відбудеться розширення програми, знадобляться додаткові кошти.

Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16

Генерал Нацгвардії США Ден Хокансон зазначає, що коштів вистачить для завершення першої частини тренувань. У разі розширення програми навчання, будуть потрібні додаткові кошти.

Якщо ми вирішимо збільшити цю цифру, очевидно, нам будуть потрібні ресурси для навчання додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу, — сказав генерал Хокансон. Поширити

Коли Нідерланди планують передати Україні перші винищувачі F-16

Дійсно, пані Оллонґрен нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо, — підкреслив Карасевич. Поширити

Він також додав, що наразі вже відомо, скільки винищувачів Україна має отримати від Нідерландів.

Про це говорили й пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткові 6, про які нещодавно було оголошено, — зазначив Карасевич.

Він додав, що окрім 18 винищувачів F-16, які отримає Україна, ще 18 — будуть відправлені до тренувальних баз у Румунії.

І з цих 18 винищувачів 5 вже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України, — зазначив Карасевич. Поширити

Український дипломат також додав, що Нідерланди також виділяють Україні 122 млн на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.