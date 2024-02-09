Есть ли у США деньги для тренировок украинских пилотов на F-16 — мнение американского генерала

У США есть ресурсы и возможности, чтобы продолжить обучение украинских пилотов, которое уже начато. Впрочем, если произойдет расширение программы, потребуются дополнительные средства.

Есть ли у США деньги для тренировок украинских пилотов на F-16

Генерал Нацгвардии США Хокансон отмечает, что средств хватит для завершения первой части тренировок. В случае расширения программы обучения, потребуются дополнительные средства.

Если мы решим увеличить эту цифру, очевидно, нам нужны ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала, — сказал генерал Хокансон. Поделиться

Когда Нидерланды планируют передать Украине первые истребители F-16

Действительно, Оллонгрен недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем, — подчеркнул Карасевич. Поделиться

Он также добавил, что уже известно, сколько истребителей Украина должна получить от Нидерландов.

Об этом говорили и госпожа Оллонгрен, и господин премьер-министр Рютте. Это будет 18 ранее обещанных истребителей, которые уже готовятся к передаче Украине, и дополнительные 6, о которых недавно было объявлено, — отметил Карасевич.

Он добавил, что кроме 18 истребителей F-16, которые получит Украина, еще 18 будут отправлены в тренировочные базы в Румынии.

Из этих 18 истребителей 5 уже находятся в Румынии. Поэтому мы говорим о 42 истребителях F-16, которые Нидерланды предоставляют для приближения победы Украины, — отметил Карасевич. Поделиться

Украинский дипломат также добавил, что Нидерланды выделяют Украине 122 млн на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.