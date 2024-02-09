Есть ли у США деньги для тренировок украинских пилотов на F-16 — мнение американского генерала

У США есть ресурсы и возможности, чтобы продолжить обучение украинских пилотов, которое уже начато. Впрочем, если произойдет расширение программы, потребуются дополнительные средства.
Есть ли у США деньги для тренировок украинских пилотов на F-16
Генерал Нацгвардии США Хокансон отмечает, что средств хватит для завершения первой части тренировок. В случае расширения программы обучения, потребуются дополнительные средства.
Когда Нидерланды планируют передать Украине первые истребители F-16
Он также добавил, что уже известно, сколько истребителей Украина должна получить от Нидерландов.
Он добавил, что кроме 18 истребителей F-16, которые получит Украина, еще 18 будут отправлены в тренировочные базы в Румынии.
Украинский дипломат также добавил, что Нидерланды выделяют Украине 122 млн на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.
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