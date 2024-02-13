Україні нададуть доповідь щодо коаліції F-16 під час Рамштайну
Категорія
Україна
Дата публікації

Україні нададуть доповідь щодо коаліції F-16 під час Рамштайну

F-16

За словами посла України при НАТО Наталії Галібаренко, під час наступного засідання країн-партнерів у форматі “Рамштайн" Україна отримає доповідь щодо результатів роботи коаліції з передачі Україні винищувачів F-16.

Що відомо про доповідь стосовно передачі Україні винищувачів F-16

Завтра пройде зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш докладна інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року - це реалістичні терміни, які у нас називалися, - зазначила Галібаренко стосовно термінів отримання винищувачів F-16.

Вона також зазначила, що підготовка до задіяння F-16 у бойових завданнях проходить на кількох рівнях.

Спочатку пілоти вивчають англійську мову, а потім переходять до навчань із керування літаком.

Окрім цього проходять навчання персоналу, який обслуговуватиме ці літаки.

Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.

Що відомо про отримання Україною F-16 від Нідерландів

5 лютого очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен офіційно підтвердила, що її відомства готується до надання ЗСУ ще 6 винищувачів F-16.

Варто звернути увагу на те, що таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

При цьому Оллонгрен закликала міжнародних партнерів Києва ухвалити план дій, згідно з яким військова підтримка України більше не матиме обмежень.

На переконання Кайси Оллонген, військова підтримка Збройних сил України вкрай важлива не лише для Києва та українського народу, а й безпосередньо для безпеки Нідерландів.

Попри те, що країна є членом ЄС і НАТО — вона також не застрахована від повномасштабної війни.

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