За словами посла України при НАТО Наталії Галібаренко, під час наступного засідання країн-партнерів у форматі “Рамштайн" Україна отримає доповідь щодо результатів роботи коаліції з передачі Україні винищувачів F-16.
Що відомо про доповідь стосовно передачі Україні винищувачів F-16
Вона також зазначила, що підготовка до задіяння F-16 у бойових завданнях проходить на кількох рівнях.
Спочатку пілоти вивчають англійську мову, а потім переходять до навчань із керування літаком.
Окрім цього проходять навчання персоналу, який обслуговуватиме ці літаки.
Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.
Що відомо про отримання Україною F-16 від Нідерландів
5 лютого очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен офіційно підтвердила, що її відомства готується до надання ЗСУ ще 6 винищувачів F-16.
Варто звернути увагу на те, що таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.
При цьому Оллонгрен закликала міжнародних партнерів Києва ухвалити план дій, згідно з яким військова підтримка України більше не матиме обмежень.
На переконання Кайси Оллонген, військова підтримка Збройних сил України вкрай важлива не лише для Києва та українського народу, а й безпосередньо для безпеки Нідерландів.
Попри те, що країна є членом ЄС і НАТО — вона також не застрахована від повномасштабної війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-