Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») состоится на следующей неделе, 14 февраля.
19-е заседание Рамштайна
В пресс-службе НАТО опубликовали соответствующее заявление.
Других подробностей заседания пока неизвестно.
На следующий день, 15 февраля, состоится заседание министров обороны стран Альянса, которые встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.
Результаты предыдущего Рамштайна
Предыдущее заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось 23 января.
По итогам встречи представителей более 50 стран Нидерланды объявили о выделении 122 млн евро на кибербезопасность и вооружение для Украины.
Даня также поддержит проекты киберзащиты, направив на это более 10 миллионов долларов.
По данным Минобороны Украины, на встрече обсудили способы "держать поддержку на высоком уровне в любой ситуации".
Контактная группа по вопросам обороны Украины (Рамштайн) — серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, происходящих с целью ускорения предоставления военного оружия Украине. Встречи получили название за местом проведения первой – на базе Воздушных сил США «Рамштайн» в Германии, которая состоялась в апреле 2022 года.
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