Раммштайн-19. В НАТО назвали дату проведения следующего заседания
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Раммштайн-19. В НАТО назвали дату проведения следующего заседания

НАТО
НАТО
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Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») состоится на следующей неделе, 14 февраля.

19-е заседание Рамштайна

В пресс-службе НАТО опубликовали соответствующее заявление.

14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое принимают США.

Других подробностей заседания пока неизвестно.

На следующий день, 15 февраля, состоится заседание министров обороны стран Альянса, которые встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Результаты предыдущего Рамштайна

Предыдущее заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось 23 января.

По итогам встречи представителей более 50 стран Нидерланды объявили о выделении 122 млн евро на кибербезопасность и вооружение для Украины.

Даня также поддержит проекты киберзащиты, направив на это более 10 миллионов долларов.

По данным Минобороны Украины, на встрече обсудили способы "держать поддержку на высоком уровне в любой ситуации".

Очень важно, что наши партнеры, не только Соединенные Штаты, говорят о важности и четком намерении увеличивать производство оружия, увеличивать производство боеприпасов и выводить это в 2024 году на новый уровень, — рассказал начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Контактная группа по вопросам обороны Украины (Рамштайн) — серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, происходящих с целью ускорения предоставления военного оружия Украине. Встречи получили название за местом проведения первой – на базе Воздушных сил США «Рамштайн» в Германии, которая состоялась в апреле 2022 года.

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