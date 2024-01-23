В Минобороны объявили результаты "Рамштайна"

В рамках 18-й встречи контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате “Рамштайн” обсуждались поставки Киеву большего количества дальнобойного оружия.

Что известно о результатах 18 встречи в формате "Рамштайн"

По словам руководителя прессслужбы Минобороны Иллариона Павлюка, кроме этого, западные партнеры обсуждали с представителями Украины способы адаптировать западные ракеты под советские пусковые установки на вооружении ВСУ.

Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательство работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов, - отметил Павлюк по вопросу предоставления Украине большего количества дальнобойного оружия от западных партнеров. Поделиться

В рамках встречи также обсуждена адаптация зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Сил обороны Украины.

Что еще обсуждалось во время встречи в формате "Рамштайн"

Также было обсуждено наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в частности, в совместных проектах стран-партнеров из Украины.

В то же время, руководитель Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко отметил, что во время встречи также обсуждался вопрос усиления способностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.

В частности, отметил полковник, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16 обсуждаются также вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.