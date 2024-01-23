В Міноборони оголосили результати "Рамштайну"
Категорія
Україна
Дата публікації

В Міноборони оголосили результати "Рамштайну"

Міністерство оборони України
Військове керівництво України

В рамках 18 зустрічі контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі “Рамштайн” обговорювались поставки Києву більшої кількості далекобійної зброї.

Що відомо про результати 18 зустрічі у форматі “Рамштайн”

За словами керівника пресслужби Міноборони Іларіона Павлюка, окрім цього західні партнери обговорювали із представниками України способи адаптувати західні ракети під радянські пускові установки на озброєнні ЗСУ.

Є повне розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов'язання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів, - зазначив Павлюк стосовно питання надання Україні більшої кількості далекобійної зброї від західних партнерів.

У рамках зустрічі також обговорено адаптацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні Сил оборони України.

Що ще обговорювалось під час зустрічі у форматі “Рамштайн”

Також було обговорено нарощування можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, зокрема у спільних проєктах країн-партнерів з Україною.

У той же час керівник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко зазначив, що під час зустрічі також обговорювалось питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, зазначив полковник, у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.

Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто здіймає настрої щодо втрати підтримки України, - підбив підсумок Павлюк.

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