В Міноборони оголосили результати "Рамштайну"

В рамках 18 зустрічі контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі “Рамштайн” обговорювались поставки Києву більшої кількості далекобійної зброї.

Що відомо про результати 18 зустрічі у форматі “Рамштайн”

За словами керівника пресслужби Міноборони Іларіона Павлюка, окрім цього західні партнери обговорювали із представниками України способи адаптувати західні ракети під радянські пускові установки на озброєнні ЗСУ.

Є повне розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов'язання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів, - зазначив Павлюк стосовно питання надання Україні більшої кількості далекобійної зброї від західних партнерів. Поширити

У рамках зустрічі також обговорено адаптацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні Сил оборони України.

Що ще обговорювалось під час зустрічі у форматі “Рамштайн”

Також було обговорено нарощування можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, зокрема у спільних проєктах країн-партнерів з Україною.

У той же час керівник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко зазначив, що під час зустрічі також обговорювалось питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, зазначив полковник, у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.