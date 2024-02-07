Рамштайн-19. У НАТО назвали дату проведення наступного засідання
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Рамштайн-19. У НАТО назвали дату проведення наступного засідання

НАТО
НАТО

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») відбудеться наступного тижня, 14 лютого.

19-те засідання Рамштайн

У пресслужбі НАТО опублікували відповідну заяву.

14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США.

Інших подробиць засідання наразі невідомо.

Наступного дня, 15 лютого, відбудеться засідання міністрів оборони країн Альянсу, які зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Результати попереднього Рамштайн

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 23 січня.

За підсумками зустрічі представників понад 50 країн, Нідерланди оголосили про виділення 122 млн євро на кібербезпеку та озброєння для України.

Даня також підтримає проєкти кіберзахисту, спрямувавши на це понад 10 мільйонів доларів.

За даними Міноборони України, на зустрічі обговорили способи «тримати підтримку на високому рівні в будь-якій ситуації».

Дуже важливо, що наші партнери, не тільки Сполучені Штати, говорять про важливість і чіткий намір збільшувати виробництво зброї, збільшувати виробництво боєприпасів і виводити це у 2024 році на новий рівень, — розповів начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбуваються з метою прискорення надання військової зброї Україні. Зустрічі отримали назву за місце проведення першої — на базі Повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, яка відбулася у квітні 2022 року.

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