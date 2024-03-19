Рамштайн-20. Остин назвал два основных направления военной помощи Украине

Страны Контактной группы по обороне Украины за два года собрали 88 млрд долл военной поддержки, и сейчас сосредотачиваются на двух направлениях — обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя, а также оказать помощь для долгосрочной перспективы.

Остин озвучил направления военной помощи Украине

19 марта на американской базе «Рамштайн» в Германии состоялось 20-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате личной встречи. В мероприятии приняли участие министры обороны и высокопоставленные военные руководители из около 50 стран.

Глава Пентагона Ллойд Остин подвел итоги мероприятия.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Joint Chiefs of Staff Chairman @GenCQBrownJr brief the news media following a meeting of the Ukraine Defense Contact Group in Ramstein, Germany. https://t.co/BN2ewqgQbe — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 19, 2024

В течение почти двух лет эта Контактная группа выделила более 88 млрд долл на помощь Украине в сфере безопасности. Ллойд Остин Министр обороны США

Он отметил, что наибольшие усилия приложили 15 союзников США, выделяющих Украине больше, чем Соединенные Штаты в расчете на собственный ВВП.

Наши союзники и партнеры продолжают активизироваться, Соединенные Штаты также должны сделать это.

Остин заявил, что Контактная группа продолжает сосредотачиваться на двух направлениях.

Во-первых, мы работаем вместе, чтобы обеспечить немедленную поддержку украинских войск, а во-вторых, мы упорно работаем с руководством Украины, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание. Поделиться

Министр обороны США продолжил, что работа над долгосрочной поддержкой основана на усилиях Коалиций способностей, чтобы помочь Украине создать надежную боевую мощь на будущее.

Коалиции способностей помогут и позволят друзьям Украины координировать общую поддержку на протяжении многих лет. Они создают последовательный, оперативный и устойчивый подход к безопасности Украины в будущем.

В этой связи он сообщил, что во вторник провел первое заседание руководящей группы Коалиций способностей, которое придало единство в усилиях и целях восьми коалиций стран в поддержку Украины. Во время нынешней встречи был обсужден достигнутый прогресс и скоординированы дальнейшие пути решения ключевых вопросов.

Остин поблагодарил за совместную работу представителей Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Великобритании.

Они активизировались, чтобы возглавить Коалиции способностей и привлечь ресурсы и персонал для выполнения этой критически важной задачи. Их лидерство является свидетельством единства и решительности встречи Рамштайн сегодня.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение непосредственно для Соединенных Штатов. По его словам, когда США инвестируют в безопасность Украины, они инвестируют в собственную безопасность.

США и коалиция не позволят Украине проиграть

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе в Германии.

В своем вступительном слове Остин отметил, что Россия заплатила потрясающую цену за войну, повторив оценки, что по меньшей мере 315 тыс российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила РФ до 211 млрд долл.

Украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и тяжелыми боями. А мирное население Украины терпит постоянные обстрелы российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит. И Соединенные Штаты тоже не будут.

Остин напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о дополнительной поддержке безопасности Украины стоимостью 300 млн долл. Остин назвал это мероприятие "чрезвычайным" с целью поддержать неотложные потребности в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях.