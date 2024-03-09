Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Рамштайн-20" состоится в марте

Как отмечается, министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года.

В ВВС США отметили, что Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы "обсудить кризис в Украине" и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Что известно о встрече в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" — серия дипломатических встреч министров обороны десятков стран мира.

Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украины на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Тогда на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили список ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.

Также стало известно, что НАТО и Украина создают общий учебный центр в Польше.