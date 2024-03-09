Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"
Категорія
Україна
Дата публікації

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Рамштайн
Джерело:  Радіо Свобода

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"Рамштайн-20" відбудеться у березні

Як зазначається, міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року.

У ВПС США зазначили, що Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадових осіб світу, щоб "обговорити кризу в Україні" й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн"

Зустріч у форматі "Рамштайн" є серією дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятків країн світу.

Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги України на тлі її протистояння російській агресії. Зокрема порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Тоді на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.

Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.

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