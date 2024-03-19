Рамштайн-20. Остін назвав два основні напрямки військової допомоги Україні

Країни Контактної групи з питань оборони України за два роки зібрали 88 млрд дол військової підтримки, і зараз зосереджуються на двох напрямах – забезпечити негайні потреби ЗСУ на полі бою, а також надати допомогу для довгострокової перспективи.

Остін озвучив напрямки військової допомоги Україні

19 березня на американській базі «Рамштайн» у Німеччині відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі особистої зустрічі. У заході взяли участь міністри оборони та високопоставлені військові керівники з близько 50 країн.

Глава Пентагона Ллойд Остін підбив підсумки заходу.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Joint Chiefs of Staff Chairman @GenCQBrownJr brief the news media following a meeting of the Ukraine Defense Contact Group in Ramstein, Germany. https://t.co/BN2ewqgQbe — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 19, 2024

Упродовж майже двох років ця Контактна група виділила понад 88 млрд дол на допомогу Україні у сфері безпеки. Ллойд Остін Міністр оборони США

Він відзначив, що найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Україні більше, ніж Сполучені Штати в розрахунку до власного ВВП.

Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також мають зробити це.

Остін заявив, що Контактна група продовжує зосереджуватися на двох напрямах.

По-перше, ми працюємо разом, щоби забезпечити негайну підтримку українських військ, а по-друге, ми наполегливо працюємо з керівництвом України, щоби спланувати довгострокову оборону та стримування. Поширити

Міністр оборони США продовжив, що робота над довгостроковою підтримкою ґрунтується на зусиллях Коаліцій спроможностей, щоби допомогти Україні створити надійну бойову міць на майбутнє.

Коаліції спроможностей допоможуть і дозволять друзям України координувати спільну підтримку впродовж багатьох років. Вони створюють послідовний, оперативний і стійкий підхід до безпеки України в майбутньому.

У цьому зв’язку він повідомив, що у вівторок провів перше засідання керівної групи Коаліцій спроможностей, яке додало єдності в зусиллях і цілях восьми коаліцій країн на підтримку України. Тож, під час нинішньої зустрічі був обговорений досягнутий прогрес та скоординовані подальші шляхи для вирішення ключових питань.

Остін подякував за спільну роботу представникам Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі й Великої Британії.

Вони активізувалися, щоб очолити Коаліції спроможностей та залучити ресурси й персонал до виконання цього критично важливого завдання. Їхнє лідерство є свідченням єдності та рішучості зустрічі «Рамштайн» сьогодні.

Він також підкреслив, що підтримка України має «вирішальне значення» безпосередньо для Сполучених Штатів. За його словами, коли США інвестують у безпеку України, вони інвестують у власну безпеку.

США і коаліція не дозволять Україні програти

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

У своєму вступному слові Остін зазначив, що Росія заплатила приголомшливу ціну за війну, повторивши оцінки, що щонайменше 315 тис російських військових було вбито або поранено під час війни, яка коштувала РФ до 211 млрд дол.

Українські війська стикаються з важкими умовами і важкими боями. А мирне населення України терпить постійні обстріли російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить. І Сполучені Штати також не будуть.

Остін нагадав, що лише минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову підтримку України вартістю 300 млн дол. Остін назвав цей захід "надзвичайним" з метою підтримати нагальні потреби у протиповітряній обороні, артилерії та протитанкових можливостях.