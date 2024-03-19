Глава Пентагона дав потужну обіцянку Україні щодо війни з РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн", пообіцяв, Сполучені штати та коаліція не дозволять Україні зазнати поразки у війні проти агресії Росії.

США і коаліція не дозволять Україні програти

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбувається на авіабазі в Німеччині.

У своєму вступному слові Остін зазначив, що Росія заплатила приголомшливу ціну за війну, повторивши оцінки, що щонайменше 315 тисяч російських військових було вбито або поранено під час війни, яка коштувала РФ до 211 мільярдів доларів.

Українські війська стикаються з важкими умовами і важкими боями. А мирне населення України терпить постійні обстріли російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить. І Сполучені Штати також не будуть. Ллойд Остін Міністр оборони США

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III gives the opening remarks at the 20th Ukraine Defense Contact Group meeting in Ramstein, Germany. https://t.co/DS7S0QAP0C — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 19, 2024

Остін нагадав, що лише минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову підтримку України вартістю 300 млн доларів. Остін назвав цей захід "надзвичайним" з метою підтримати нагальні потреби у протиповітряній обороні, артилерії та протитанкових можливостях.

Ми залишаємось рішучими у наданні України ресурсів, яких вона потребує, щоб протистояти агресії Кремля, — запевнив Остін. Поширити

Міністр оборони США додав, що 19 березня провів перше засідання керівників коаліцій спроможностей. Він вдячний Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Ісландії, Італії, Латвії, Литві, Люксембургу, Нідерландам, Норвегії, Польщі і Великій Британії за керівництво коаліціями спроможностей.

Зокрема, в межах цих коаліцій відбувається координація таких наскрізних питань як дрони, обслуговування, командування і контроль, навчання та активізація промислової бази. Остін підкреслив, що в рамках цих коаліцій було здобуто значного прогресу в останні тижні і робота продовжиться.

Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн"

20 березня, проходить 20-те засідання у форматі "Рамштайн", яку очолив керівник Пентагону Ллойд Остін.