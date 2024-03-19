Глава Пентагона дал мощное обещание Украине по поводу войны с РФ

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн", пообещал, Соединенные штаты и коалиция не позволят Украине потерпеть поражение в войне против агрессии России.
США и коалиция не позволят Украине проиграть
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе в Германии.
В своем вступительном слове Остин отметил, что Россия заплатила потрясающую цену за войну, повторив оценки, что по меньшей мере 315 тысяч российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила РФ до 211 миллиардов долларов.
Остин напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о дополнительной поддержке безопасности Украины стоимостью 300 млн долларов. Остин назвал это мероприятие "чрезвычайным" с целью поддержать неотложные потребности в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях.
Министр обороны США добавил, что 19 марта провел первое заседание руководителей коалиций. Он признателен Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Польше и Великобритании за руководство коалициями способностей.
В частности, в рамках этих коалиций происходит координация таких сквозных вопросов, как дроны, обслуживание, командование и контроль, обучение и активизация промышленной базы. Остин подчеркнул, что в рамках этих коалиций был достигнут значительный прогресс в последние недели и работа продолжится.
Что известно о встрече в формате "Рамштайн"
20 марта проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которую возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин.
Местом проведения стала германская военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.
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