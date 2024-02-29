Глава Пентагона Остин назвал сценарий войны между США и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Глава Пентагона Остин назвал сценарий войны между США и РФ

Ллойд Остин
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Источник:  online.ua

По словам министра обороны США Ллойда Остина, в случае поражения Украины в развязанной Россией войне Вашингтону придется отправлять военных для противодействия дальнейшей агрессии Кремля.

Что известно о вероятности войны между США и Россией

Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины США придется задействовать своих военных, ведь Кремль продолжит вооруженную агрессию против других стран.

В ходе слушаний в оборонном комитете Палаты представителей Конгресса США глава Пентагона отметил, что Россия продолжит атаковать соседние государства в случае победы в Украине.

Страны Балтии действительно опасаются, что они будут следующими. Они знают Путина, знают, на что он способен. Если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО окажется в войне с Россией, – отметил Остин.

Могут ли страны ЕС отправить военных в Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ни одна европейская страна не будет отправлять военных в Украину, поскольку большинство членов ЕС считают такую идею неприемлемой.

Полезно было, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в учебе, - отметил глава чешского правительства.

При этом он отметил, что большинство стран-членов ЕС выступает за прекращение рассмотрения этого вопроса, поскольку сама идея для многих неприемлема.

Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину… Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются, – отметил Фиала.

Он отметил, что предложение было выдвинуто президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях спецсаммита в Париже.

При этом обсуждение этого предложения заняло минимальное время.

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