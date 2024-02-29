По словам министра обороны США Ллойда Остина, в случае поражения Украины в развязанной Россией войне Вашингтону придется отправлять военных для противодействия дальнейшей агрессии Кремля.
Что известно о вероятности войны между США и Россией
Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины США придется задействовать своих военных, ведь Кремль продолжит вооруженную агрессию против других стран.
В ходе слушаний в оборонном комитете Палаты представителей Конгресса США глава Пентагона отметил, что Россия продолжит атаковать соседние государства в случае победы в Украине.
Могут ли страны ЕС отправить военных в Украину
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ни одна европейская страна не будет отправлять военных в Украину, поскольку большинство членов ЕС считают такую идею неприемлемой.
При этом он отметил, что большинство стран-членов ЕС выступает за прекращение рассмотрения этого вопроса, поскольку сама идея для многих неприемлема.
Он отметил, что предложение было выдвинуто президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях спецсаммита в Париже.
При этом обсуждение этого предложения заняло минимальное время.
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