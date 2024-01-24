Остин заявляет об отсутствии денег на помощь Украине

Что в Минобороны США говорят о деньгах на помощь Украине

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, американское правительство исчерпало деньги, предназначенные на оказание помощи Украине, и не может производить поставки Киеву ракет и боеприпасов на том же уровне, что и год назад.

В США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад. Я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине более жизненно важные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчиков, - отмечает Остин. Поделиться

Кроме этого авторы материала также ссылаются на помощницу Остина по международным делам Селесту Валландер, по словам которой представители Минобороны Украины ежедневно получают отчеты о дефиците у подразделений вооружения и боеприпасов.

Так по словам спикера Пентагона Пета Райдера, из-за нехватки финансирования Минобороны США не может передать Украине необходимые вооружения.

В частности, по его словам, из-за этого украинские военные вынуждены ограничивать использование ракет в системе ПВО.

По словам Райдера, Пентагон не может не только передавать необходимые Украине вооружения, но и поддерживать в рабочем состоянии уже передаваемые системы.

Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее, - подчеркнул Пентагон. Поделиться

Что в Белом доме говорят о признаках подготовки армии РФ к наступлению в Украине

По словам координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, пока нет четких подтверждений того, что руководство оккупационной российской армии готовит новое наступление в Украине.

Мы не видим особого движения на фронте с востока на юг. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-либо наземному наступлению, - подчеркнул Кирби. Поделиться

По его словам, Россия снова атакует объекты гражданской инфраструктуры в Украине, стремящиеся увеличить количество жертв среди гражданских, чтобы деморализовать украинцев.

Также РФ пытается подавить украинские системы противовоздушной обороны, "а эти системы ПВО достаточно эффективно сбивают многое с этого с неба".

По мнению Кирби, атаки россиян – это отчасти попытка взломать позвоночник украинскому народу, но также попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы для самозащиты.

Кирби также отметил, что российские оккупанты усилили атаки на украинские промышленные предприятия, что в перспективе угрожает ослабить страну.

По его словам, враг приступил к охоте на большую часть украинской военно-промышленной базы.