Остін заявляє про відсутність грошей на допомогу Україні

Що в Міноборони США кажуть про гроші на допомогу Україні

За словами глави Міноборони США Ллойда Остіна, американський уряд вичерпав гроші, призначені на надання допомоги Україні, і не може здійснювати поставки Києву ракет та боєприпасів на тому ж рівні, що і рік тому.

У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів, - зазначає Остін. Поширити

Окрім цього автори матеріалу також посилаються на помічницю Остіна з міжнародних справ Селесту Валландер, за словами, якої представники Міноборони України щодня отримують звіти про дефіцит у підрозділів озброєння і боєприпасів.

Так за словами речника Пентагону Пета Райдера, через брак фінансування Міноборони США не може передати Україні необхідні озброєння.

Зокрема, за його словами, через це українські військові змушені обмежувати використання ракет до систем ППО.

За словами Райдера, Пентагон не може не тільки передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати в робочому стані вже передані системи.

Без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи й обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше, - підкреслив речник Пентагону. Поширити

Що у Білому домі кажуть про ознаки підготовки армії РФ до наступу в Україні

За словами координатора Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, наразі не має чітких підтверджень того, що керівництво окупаційної російської армії готує новий наступ в Україні.

Ми не бачимо особливого руху на фронті зі сходу на південь. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу, і ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу, - підкреслив Кірбі. Поширити

За його словами, Росія знову атакує об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, прагнучі збільшити кількість жертв серед цивільних, аби деморалізувати українців.

Також РФ намагається придушити українські системи протиповітряної оборони, "а ці системи ППО досить ефективно збивають багато чого з цього з неба".

На думку Кірбі, атаки росіян – це частково спроба зламати хребет українському народу, але також спроба змусити українців продовжувати використовувати боєприпаси для самозахисту.

Кірбі також зазначив, що російські окупанти посилили атаки на українські промислові підприємства, що у перспективі погрожує послабити країну.

За його словами, ворог розпочав полювання на більшу частину української військово-промислової бази.