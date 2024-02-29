За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, у разі поразки України у розв'язаній Росією війні Вашингтону доведеться відправляти військових для протидії подальшій агресії Кремля.

Що відомо про ймовірність війни між США та Росією

Остін підкреслив, що у разі поразки України США доведеться задіяти власних військових, адже Кремль продовжить збройну агресію проти інших країн.

Під час слухань в оборонному комітеті Палати представників Конгресу США очільник Пентагону зазначив, що Росія продовжить атакувати сусідні держави у разі перемоги в Україні.

Країни Балтії справді непокояться, що вони будуть наступними. Вони знають Путіна, знають, на що він здатний. Якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО опиниться у війні з Росією, - зазначив Остін. Поширити

Чи можуть країни ЄС відправити військових в Україну

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що жодна європейська країна не відправлятиме військових до України, оскільки більшість членів ЄС вважає таку ідею неприйнятною.

Було корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні, - зазначив очільник чеського уряду. Поширити

При цьому він зазначив, що більшість країн-членів ЄС виступає за припинення розгляду цього питання, оскільки сама ідея для багатьох є неприйнятною.

Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну… Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються, - зазначив Фіала. Поширити

Він зазначив, що пропозицію було висунуто президентом Франції Еммануелем Макроном на полях спецсаміту у Парижі.

При цьому обговорення цієї пропозиції зайняло мінімальний час.