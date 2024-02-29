За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, у разі поразки України у розв'язаній Росією війні Вашингтону доведеться відправляти військових для протидії подальшій агресії Кремля.
Що відомо про ймовірність війни між США та Росією
Остін підкреслив, що у разі поразки України США доведеться задіяти власних військових, адже Кремль продовжить збройну агресію проти інших країн.
Під час слухань в оборонному комітеті Палати представників Конгресу США очільник Пентагону зазначив, що Росія продовжить атакувати сусідні держави у разі перемоги в Україні.
Чи можуть країни ЄС відправити військових в Україну
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що жодна європейська країна не відправлятиме військових до України, оскільки більшість членів ЄС вважає таку ідею неприйнятною.
При цьому він зазначив, що більшість країн-членів ЄС виступає за припинення розгляду цього питання, оскільки сама ідея для багатьох є неприйнятною.
Він зазначив, що пропозицію було висунуто президентом Франції Еммануелем Макроном на полях спецсаміту у Парижі.
При цьому обговорення цієї пропозиції зайняло мінімальний час.
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