У Пентагоні розкрили реальний стан здоров'я Остіна

Міністр Остін все ще знаходиться у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда та перебуває у хорошому стані, — йдеться у заяві прес -секретаря Пентагону генерал-майора Пет Райдера. Поширити

У Пентагоні додали, що Остін підтримує зв’язок зі своїм старшим персоналом і має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку, а також продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу.

Райдер зазначив, що Пентагон наразі не має конкретної дати виписки міністра Остіна з лікарні, але пообіцяли щодня надавати оновлення щодо його стану.

Що відомо про госпіталізацію Остіна

Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда у Вашингтоні, у перший день року через ускладнення, що виникли в результаті попередньої лікарняної процедури для боротьби з раком простати у грудні. Він тримав це у таємниці від Білого дому, що викликало політичний скандал.

Члени Комітету Сенату з питань збройних сил від Республіканської партії в середу надіслали Остіну листа з вимогою до Пентагону надати детальний розклад подій щодо стану та госпіталізації міністра оборони.

Ми глибоко стурбовані очевидним порушенням комунікації між вашим офісом і рештою Міністерства оборони, Білого дому та Конгресу протягом останніх двох тижнів, — написали вони. Поширити

Байден у п’ятницю заявив, що Остін скоїв помилку, не повідомивши йому про свою госпіталізацію. Однак він також сказав, що все ще довіряє своєму міністру оборони і не планує його звільнення.