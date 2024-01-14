У суботу Пентагон оприлюднив оновлену інформацію про стан здоров’я міністра оборони США Ллойда Остіна.
У Пентагоні розкрили реальний стан здоров'я Остіна
У Пентагоні додали, що Остін підтримує зв’язок зі своїм старшим персоналом і має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку, а також продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу.
Райдер зазначив, що Пентагон наразі не має конкретної дати виписки міністра Остіна з лікарні, але пообіцяли щодня надавати оновлення щодо його стану.
Що відомо про госпіталізацію Остіна
Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда у Вашингтоні, у перший день року через ускладнення, що виникли в результаті попередньої лікарняної процедури для боротьби з раком простати у грудні. Він тримав це у таємниці від Білого дому, що викликало політичний скандал.
Члени Комітету Сенату з питань збройних сил від Республіканської партії в середу надіслали Остіну листа з вимогою до Пентагону надати детальний розклад подій щодо стану та госпіталізації міністра оборони.
Байден у п’ятницю заявив, що Остін скоїв помилку, не повідомивши йому про свою госпіталізацію. Однак він також сказав, що все ще довіряє своєму міністру оборони і не планує його звільнення.
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