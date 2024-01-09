У глави Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати — CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін лікується від раку простати, який виявили на початку грудня. Він переніс ускладнення, через які його доставили до госпіталю на Новий рік.

Ллойд Остін лікується від раку простати

CNN пише про це з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

У заяві сказано, що рак виявили на початку грудня. 22 грудня Остін пройшов через «мінімально інвазивну хірургічну процедуру» під назвою простатектомія для лікування раку.

Під час цієї процедури він був під загальним наркозом. Міністр Остін без проблем одужав після операції й повернувся додому наступного ранку. Рак простати у нього виявили на ранній стадії, і прогноз у нього відмінний, — йдеться в заяві. Поширити

1 січня Остіна знову госпіталізували через ускладнення, «включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах». У нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, йдеться у повідомленні.

Білий дім не знав про госпіталізацію Остіна

Пентагон зіткнувся з критикою після того, як 5 січня стало відомо, що Остін потрапив до лікарні 1 січня і пробув там протягом кількох днів, не повідомляючи про це громадськості.

Згодом стало відомо, що президент США Джо Байден, високопоставлені чиновники національної безпеки та навіть заступниця міністра оборони Кетлін Гікс дізналися про госпіталізацію міністра оборони лише через три дні після того, як це сталося.

Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, відповідаючи на запитання, чому Остін не повідомив, що у нього діагностовано рак простати, сказав, що ситуація «глибоко особиста».

Це рак простати та пов’язані з ним процедури, очевидно, є глибоко особистими. Знову ж таки, ви знаєте, ми продовжуватимемо наполегливо працювати, щоб бути максимально прозорими, рухаючись вперед, і ще раз бажаємо міністру якнайшвидшого одужання. Поширити

Райдер не відповів на питання про те, хто вирішив не повідомляти Байдена про те, що Остін хворий на рак простати.

Секретність навкого госпіталізації Остіна викликала обурення, оскільки він, як міністр оборони, є одним із найбільш важливих членів кабінету міністрів адміністрації Байдена, особливо в умовах зростання напруженості в армії США на Близькому Сході.

Нагадаємо, що коли президента Джо Байдена госпіталізували для планової колоноскопії у 2021 році, Білий дім заздалегідь оголосив, що він ненадовго передасть повноваження віце-президенту Камалі Гарріс.