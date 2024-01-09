У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты — CNN

Министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты, обнаруженного в начале декабря. Он перенес осложнения, из-за которых его доставили в госпиталь на Новый год.

Ллойд Остин лечится от рака простаты

CNN пишет об этом со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

В заявлении сказано, что рак был обнаружен в начале декабря. 22 декабря Остин прошел через «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия для лечения рака.

Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Министр Остин без проблем выздоровел после операции и вернулся домой на следующее утро. Рак простаты у него был обнаружен на ранней стадии, и прогноз у него отличный, — говорится в заявлении. Поделиться

1 января Остина снова госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах». У него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, говорится в сообщении.

Белый дом не знал о госпитализации Остина

Пентагон столкнулся с критикой после того, как 5 января стало известно, что Остин попал в больницу 1 января и пробыл там несколько дней, не сообщая об этом общественности.

Впоследствии стало известно, что президент США Джо Байден, высокопоставленные чиновники национальной безопасности и даже заместитель министра обороны Кэтлин Гикс узнали о госпитализации министра обороны только через три дня после того, как это произошло.

Спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, отвечая на вопрос, почему Остин не сообщил, что у него диагностирован рак простаты, сказал, что ситуация «глубоко личная».

Это рак простаты и связанные с ним процедуры, очевидно, глубоко личные. Опять же, вы знаете, мы будем продолжать упорно работать, чтобы быть максимально прозрачными, двигаясь вперед, и еще раз желаем министру скорейшего выздоровления. Поделиться

Райдер не ответил на вопрос о том, кто решил не сообщать Байдену о том, что Остин болен раком простаты.

Секретность научного госпитализации Остина вызвала возмущение, поскольку он как министр обороны является одним из наиболее важных членов кабинета министров администрации Байдена, особенно в условиях роста напряженности в армии США на Ближнем Востоке.

Напомним, что когда президент Джо Байден был госпитализирован для плановой колоноскопии в 2021 году, Белый дом заранее объявил, что он ненадолго передаст полномочия вице-президенту Камале Гаррис.