У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты — CNN

Министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты, обнаруженного в начале декабря. Он перенес осложнения, из-за которых его доставили в госпиталь на Новый год.
Ллойд Остин лечится от рака простаты
CNN пишет об этом со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.
В заявлении сказано, что рак был обнаружен в начале декабря. 22 декабря Остин прошел через «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия для лечения рака.
1 января Остина снова госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах». У него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, говорится в сообщении.
Белый дом не знал о госпитализации Остина
Пентагон столкнулся с критикой после того, как 5 января стало известно, что Остин попал в больницу 1 января и пробыл там несколько дней, не сообщая об этом общественности.
Впоследствии стало известно, что президент США Джо Байден, высокопоставленные чиновники национальной безопасности и даже заместитель министра обороны Кэтлин Гикс узнали о госпитализации министра обороны только через три дня после того, как это произошло.
Спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, отвечая на вопрос, почему Остин не сообщил, что у него диагностирован рак простаты, сказал, что ситуация «глубоко личная».
Райдер не ответил на вопрос о том, кто решил не сообщать Байдену о том, что Остин болен раком простаты.
Секретность научного госпитализации Остина вызвала возмущение, поскольку он как министр обороны является одним из наиболее важных членов кабинета министров администрации Байдена, особенно в условиях роста напряженности в армии США на Ближнем Востоке.
Напомним, что когда президент Джо Байден был госпитализирован для плановой колоноскопии в 2021 году, Белый дом заранее объявил, что он ненадолго передаст полномочия вице-президенту Камале Гаррис.
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