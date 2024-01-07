Глава Пентагона сделал заявление о своем состоянии здоровья после госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января, сообщил, что уже вылечился и с нетерпением ждет ближайшего возвращения в Пентагон.

Что известно о состоянии здоровья главы Пентагона

Заявление Ллойда Остина было опубликовано на сайте Пентагона.

Я очень рад, что вылечился, и с нетерпением жду ближайшего возвращения в Пентагон», — заявил глава Пентагона. Поделиться

Как выяснилось накануне, Остин попал в больницу 1 января с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

Я хочу поблагодарить замечательных врачей и медсестр Walter Reed за исключительную заботу, которую они оказали мне, и за личную теплоту, которую они обнаружили в моей семье. Я также ценю всю информацию и пожелания от коллег и друзей, говорится в сообщении. Поделиться

Остин признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем и пообещал исправиться.

Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что мог бы сделать лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности. Я обязуюсь делать лучше, – написал чиновник. Поделиться

Однако он подчеркнул, что это была его плановая медицинская процедура, и он берет полную ответственность за свои решения по разглашению.

В Минобороны США предупредили о последствиях в случае отсутствия денег в помощь Украине

Как утверждает спикер Пентагона Патрик Райдер, если Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между собственной боеготовностью и поставкой вооружений Киеву.

Райдер официально подтвердил, что в настоящее время у американского оборонного ведомства остается около 4,4 млрд долларов вместе с еще 1 млрд в фонде оказания помощи по президентским полномочиям.