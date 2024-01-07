Глава Пентагона сделал заявление о своем состоянии здоровья после госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января, сообщил, что уже вылечился и с нетерпением ждет ближайшего возвращения в Пентагон.
Что известно о состоянии здоровья главы Пентагона
Заявление Ллойда Остина было опубликовано на сайте Пентагона.
Как выяснилось накануне, Остин попал в больницу 1 января с осложнениями после плановой медицинской процедуры.
Остин признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем и пообещал исправиться.
Однако он подчеркнул, что это была его плановая медицинская процедура, и он берет полную ответственность за свои решения по разглашению.
В Минобороны США предупредили о последствиях в случае отсутствия денег в помощь Украине
Как утверждает спикер Пентагона Патрик Райдер, если Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между собственной боеготовностью и поставкой вооружений Киеву.
Райдер официально подтвердил, что в настоящее время у американского оборонного ведомства остается около 4,4 млрд долларов вместе с еще 1 млрд в фонде оказания помощи по президентским полномочиям.
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