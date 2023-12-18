Глава Пентагона посетит Израиль — CNN

В понедельник, 18 декабря, министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль, чтобы получить от Израиля более четкую оценку военных операций.

Глава Пентагона посетит Израиль

Отмечается, что Остин станет последним представителем администрации, который посетит страну на фоне усиления раскола между Байденом и Нетаньяху из-за роста жертв среди гражданского населения в Газе.

На Байдена оказывается все большее давление, как внутри страны, так и на международном уровне, с требованием заставить Нетаньяху прекратить массированные бомбардировки Газы.

Глава оборонного ведомства заявил, что хочет услышать "очень четкую формулировку их самооценки" во время встречи в понедельник.

Остин должен получить обновленную информацию о том, как Армия обороны Израиля, Военный кабинет и министр обороны Йоав Галлант оценивают текущую фазу кампании в Газе, а также получить представление о том, какие показатели они используют для перехода к следующей фазе.

Что известно о тайном увеличении помощи США Израилю

По информации журналистов издания, Пентагон посылает Израилю больше ракет с лазерной наводкой для боевых вертолетов Apache, кроме этого Израиль получает более 155-миллиметровых снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для разрушения бункеров и новых армейских транспортных средств.

Авторы материала подчеркивают, что поставки вооружений Израиля от США находятся далеко за рамками широко разрекламированных поставок перехватчиков "Железный купол" и разумных бомб Boeing Co.

При этом поставки оружия продолжаются даже на фоне призывов США в Израиль об уменьшении жертв среди гражданских жителей Газы.

В распоряжении журналистов издания оказался документ, согласно которому американское оружие либо уже доставляется в Израиль, либо в Пентагоне работают над тем, чтобы сделать его доступным для поставок со складов в США и странах ЕС.

Отмечается, что по состоянию на конец октября было доставлено все 36 тыс. снарядов до 30-мм орудий, 1,8 тыс. боеприпасов M141 для уничтожения бункеров и по меньшей мере 3,5 тыс. приборов ночного видения.