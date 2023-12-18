Очільник Пентагону відвідає Ізраїль — CNN

У понеділок, 18 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль, щоб отримати від Ізраїлю чіткішу оцінку військових операцій.

Очільник Пентагону відвідає Ізраїль

Зазначається, що Остін стане останнім представником адміністрації, який відвідає країну на тлі посилення розколу між Байденом і Нетаньягу через зростання жертв серед цивільного населення в Газі.

На Байдена чиниться все більший тиск, як всередині країни, так і на міжнародному рівні, з вимогою змусити Нетаньягу припинити масовані бомбардування Гази.

Очільник оборонного відомства заявив, що хоче почути "дуже чітке формулювання їхньої самооцінки" під час зустрічі в понеділок.

Остін має отримати оновлену інформацію про те, як Армія оборони Ізраїлю, Військовий кабінет і міністр оборони Йоав Галлант оцінюють поточну фазу кампанії в Газі, а також отримати уявлення про те, які показники вони використовують для переходу до наступної фази.

Що відомо про таємне збільшення допомоги США Ізраїлю

За інформацією журналістів видання, Пентагон надсилає Ізраїлю більшу кількість ракет із лазерним наведеннням для бойових вертольотів Apache, окрім цього Ізраїль отримує більше 155-міліметрових снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів і нових армійських транспортних засобів.

Автори матеріалу підкреслюють, що поставки озброєнь Ізраїлю від США знаходяться далеко поза рамками широко розрекламованих поставок перехоплювачів "Залізний купол" і розумних бомб Boeing Co.

При цьому поставки зброї тривають навіть на тлі закликів США до Ізраїлю щодо зменшення жертв серед цивільних жителів Гази.

У розпорядженні журналістів видання опинився документ, відповідно до якого, американська зброя або вже доставляється до Ізраїлю, або у Пентагоні працюють над тим, аби зробити її доступною для поставок зі складів у США та країнах ЄС.

Зазначається, що станом на кінець жовтня було доставлено всі 36 тис снарядів до 30-мм гармат, 1,8 тис боєприпасів M141 для знищення бункерів і щонайменше 3,5 тис приладів нічного бачення.