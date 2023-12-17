Ізраїль близький до нового перемир'я із ХАМАС — Reuters

Ізраїль і бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС заявляють про готовність до нової паузи у бойових діях на території Сектора Гази.

Що відомо про перспективи нового перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

За інформацією журналістів видання, сторони готові до проведення нового раунду переговорів щодо звільнення ізраїльських заручників та паузи у бойових діях, проте мають розбіжності з приводу реалізації цих домовленностей.

Співрозмовники видання в органах безпеки Єгипту розповіли, що Каїр та Доха, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні доставлення допомоги і відкритті КПП "Керем-Шалом" до початку переговорів.

За словами одного з ізраїльських посадовців, допомогу було дозволено до ввезення в Газу, після того як єгипетські джерела спочатку заявили, що її було затримано.

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

При цьому терористи ХАМАС вимагають, щоб список заручників, які підлягають звільненню, було складено в односторонньому порядку, і щоб ізраїльські війська були виведені за заздалегідь визначені рубежі.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що ХАМАС визначить список, джерела повідомили, що він вимагає встановити строки та ознайомитися зі списком, перш ніж визначати час і тривалість припинення вогню.

Зі свого боку Ізраїль відмовляється виводити війська, додали джерела. ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.

Що відомо про військову операцію ЦАХАЛ на території Гази

За інформацією видання The Times of Israel, ізраїльські військові виявили на території Сектора Гази найбільший за всю підземний тунель ХАМАС, яким могли пересуватись автомобілі.

На один з коридорів цього тунелю ізраїльські військові наштовхнулися на півночі Сектора Газа, поблизу пункту пропуску з Ізраїлем. Тунель має протяжність близько 4 км і місцями заглиблюється на 50 метрів від поверхні.

При цьому тунель виявився достатньо просторним, аби ним міг проїхати автомобіль.

На підтвердження цього ЦАХАЛ навіть опублікував відеозапис, як стверджується знайдений в одному з приміщень тунелю, де зафіксовано проїзд машиною по тунелю одного з керівників ХАМАСу.

За даними ізраїльтян, тунель не заходить безпосередньо на територію Ізраїлю, а закінчується приблизно за 400 метрів від кордону.

Тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю знайшли "вибухові двері", які, за словами військових, мали запобігти проникненню ізраїльських військ всередину.

У приміщеннях тунелю було знайдено "багато зброї", що належить ХАМАС.