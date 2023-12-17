Израиль близок к новому перемирию с ХАМАС — Reuters

Израиль и боевики палестинской террористической группировки ХАМАС заявляют о готовности к новой паузе в боевых действиях на территории Сектора Газа.

Что известно о перспективах нового перемирия между Израилем и ХАМАС

По информации журналистов издания, стороны готовы к проведению нового раунда переговоров по освобождению израильских заложников и паузы в боевых действиях, однако имеют разногласия по поводу реализации этих договоренностей.

Собеседники издания в органах безопасности Египта рассказали, что Каир и Доха, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.

По словам одного из израильских чиновников, помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники сначала заявили, что она была задержана.

Надежды на мир выросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.

При этом террористы ХАМАС требуют, чтобы список подлежащих освобождению заложников был составлен в одностороннем порядке, и чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи.

Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.

Со своей стороны, Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.

Что известно о военной операции ЦАХАЛ на территории Газы

По информации издания The Times of Israel, израильские военные обнаружили на территории Сектора Газа самый большой за весь подземный тоннель ХАМАС, по которому могли передвигаться автомобили.

На один из коридоров этого тоннеля израильские военные столкнулись на севере Сектора Газа, вблизи пункта пропуска с Израилем. Тоннель имеет протяженность около 4 км и местами углубляется на 50 метров от поверхности.

При этом тоннель оказался достаточно просторным, чтобы им мог проехать автомобиль.

В подтверждение этого ЦАХАЛ даже опубликовал видеозапись, как утверждается найденная в одном из помещений тоннеля, где зафиксирован проезд машиной по туннелю одного из руководителей ХАМАСа.

По данным израильтян, тоннель не заходит непосредственно на территорию Израиля, а заканчивается примерно в 400 метрах от границы.

Тоннель имеет несколько ответвлений и узлов, а также водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях тоннеля нашли "взрывные двери", которые, по словам военных, должны были предотвратить проникновение израильских войск внутрь.

В помещениях тоннеля было найдено "много оружия", принадлежащего ХАМАСу.