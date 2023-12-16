Ізраїль заявив про випадкове вбивство трьох заручників

Армія оборони Ізраїлю помилково ідентифікувала трьох ізраїльських заручників у районі Шеджайя на півночі Гази як загрозу та вбила їх.

Що відомо про вбивство заручників

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів, що трьом хлопцям або вдалося втекти із полону ХАМАСу, або ж бойовики покинули їх під час інтенсивних перестрілок на півночі Гази. Хагарі каже, що ЦАХАЛ негайно почав розслідувати інцидент.

Серед убитих заручників були: Йотам Хаїм, якого ХАМАС викрав із кібуцу Кфар-Аза, Самар Фуад Талалка, викрадений з Нір-Аму, та Алон Шамріз із Кфар-Ази. Їм було від 22 до 28 років.

Фото – timesofisrael.com

Це трагічна подія, яка сталася в зоні бойових дій, де війська стикалися з багатьма терористами останніми днями і сьогодні, і вели важкі бої, — сказав він. Поширити

За його словами, ЦАХАЛ все ще працює над збором фактів і з'ясуванням подробиць інциденту, але тим часом нові протоколи ідентифікації заручників були передані сухопутним силам, щоб зробити все, щоб запобігти ще одній подібній трагічній події.

ЦАХАЛ висловлює глибоку скорботу через катастрофу та розділяє горе сімей. Нехай буде благословенна їхня пам’ять, – додає Хагарі. Поширити

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня, бойовики руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня, 8 жовтня, у країні ввели воєнний стан, скасовані усі авіарейси.

Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких розпочався наступ бойовиків, а очільника ХАМАСу Ях'ю Сінвара збираються ліквідувати.

ХАМАС затримав близько 150 заручників після свого наземного вторгнення, серед них діти, люди похилого віку та молодь. Він попередив, що почне вбивати заручників кожного разу, коли Ізраїль завдасть удару по цивільній цілі в Газі без попередження.

9 жовтня також міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в межах боротьби з терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема й про знеструмлення регіону. При цьому ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по регіону.

11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою, а згодом ізраїльські війська змогли увійти у держустанови Гази.

24 листопада, Ізраїль та ХАМАС розпочали режим припинення вогню. Бойовики погодились відпустити близько 50 заручників.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.