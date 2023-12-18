Армия Израиля может начать наземную войну на юге Ливана против группировки "Хезболла".

Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы" на юге Ливана

Как отмечается, армия обороны Израиля стремится отбросить войска "Хезболлы" к реке Литане, примерно в 20 километрах от израильской границы.

Израиль обеспокоен тем, что север страны может пострадать от атаки, подобной произошедшей 7 октября со стороны террористической группировки ХАМАС.

Произошедшее на юге ничто по сравнению с тем, что они могут сделать здесь. Доктрина Израиля состоит в том, чтобы перевести войну на другую сторону, – заявил изданию Times старший офицер израильской армии. Поделиться

Правительство Израиля сейчас обсуждает, насколько большой угрозой для страны "Хезболла".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает, что страна должна и дальше усиливать сдерживание на севере. В этом месяце он объявил, что "Хезболла" должна переместить свои силы к северу от реки Литани.

Мы хотим восстановить мир, и мы сделаем это посредством соглашения или силой со всеми вытекающими из этого последствиями, - сказал Галант. Поделиться

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов.

С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

10 ноября ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории нанес серию ударов по военным базам "Хезболлы" используя минометные управляемые снаряды под названием "Железное жало".

Также силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.