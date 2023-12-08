Глава Пентагона начал жестко угрожать конгрессменам ради помощи Украине

Как удалось узнать американскому журналисту Такеру Карлсону, глава Минобороны США Ллойд Остин решил прибегнуть к прямым угрозам, чтобы убедить Конгресс не блокировать помощь для Киева.
Как глава Пентагона пытается помочь Украине
Журналист Такер Карлсон сообщает, что во время закрытого брифинга Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправить их родственников «бороться с Россией» в случае, если они не поддержат запрос о новой помощи Украине.
Байден готов на компромисс с республиканцами ради Украины
Как удалось узнать британским журналистам, команда главы Белого дома Джо Байдена рассматривает вариант уступок республиканцам в Сенате и поддержку пункта о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы оказать новую помощь Украине и Израилю.
Что важно понимать, республиканцы отказываются одобрить дополнительное финансирование для Украины без мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
Поэтому начались публичные дискуссии в американской политике.
Согласно данным журналистов? Джо Байден действительно готов пойти на значительные уступки ради Украины и Израиля.
Как уже упоминалось ранее, Палата представителей намерена завершить работу до 14 декабря, поэтому у команды американского лидера остались считанные дни.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-