Глава Пентагона начал жестко угрожать конгрессменам ради помощи Украине

Как удалось узнать американскому журналисту Такеру Карлсону, глава Минобороны США Ллойд Остин решил прибегнуть к прямым угрозам, чтобы убедить Конгресс не блокировать помощь для Киева.

Как глава Пентагона пытается помочь Украине

Журналист Такер Карлсон сообщает, что во время закрытого брифинга Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправить их родственников «бороться с Россией» в случае, если они не поддержат запрос о новой помощи Украине.

Администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины. Во время секретного брифинга в Палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил членам (Конгресса - ред.), что если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией", - утверждает журналист. Поделиться

The Biden administration is openly threatening Americans over Ukraine. In a classified briefing in the House yesterday, defense secretary Lloyd Austin informed members that if they don’t appropriate more money for Zelensky, “we’ll send your uncles, cousins and sons to fight… pic.twitter.com/BPKMEBW8TK — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 7, 2023

Байден готов на компромисс с республиканцами ради Украины

Как удалось узнать британским журналистам, команда главы Белого дома Джо Байдена рассматривает вариант уступок республиканцам в Сенате и поддержку пункта о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы оказать новую помощь Украине и Израилю.

Что важно понимать, республиканцы отказываются одобрить дополнительное финансирование для Украины без мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

Поэтому начались публичные дискуссии в американской политике.

Согласно данным журналистов? Джо Байден действительно готов пойти на значительные уступки ради Украины и Израиля.

Как уже упоминалось ранее, Палата представителей намерена завершить работу до 14 декабря, поэтому у команды американского лидера остались считанные дни.