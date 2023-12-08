Глава Пентагона почав жорстко погрожувати конгресменам заради допомоги Україні
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Глава Пентагона почав жорстко погрожувати конгресменам заради допомоги Україні

Ллойд Остін
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися американському журналісту Такеру Карлсону, очільник Міноборони США Ллойд Остін вирішив вдатися до прямих погроз, щоб переконати Конгрес не блокувати допомогу для Києва.

Як глава Пентагона намагається допомогти Україні

Журналіст Такер Карлсон повідомляє, що під час закритого брифінгу Ллойд Остін погрожував конгресменам відправити їхніх родичів «боротися з Росією» у разі, якщо вони не підтримають запит про нову допомогу Україні.

Адміністрація Байдена відкрито погрожує американцям через Україну. Під час секретного брифінгу вчора в Палаті представників міністр оборони Ллойд Остін повідомив членам (Конгресу - ред.), що якщо вони не виділять більше грошей для Зеленського, “ми відправимо ваших дядьків, двоюрідних братів і синів воювати з Росією”, - стверджує журналіст.

Байден готовий на компроміс з республіканцями заради України

Як вдалося дізнатися британським журналістам, команда очільника Білого дому Джо Байдена розглядає варіант поступок республіканцям у Сенаті і підтримку пункту про безпеку кордонів США в законопроєкті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Що важливо розуміти, республіканці відмовляються схвалити додаткове фінансування для України без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Через це почалися публічні дискусії в американській політиці.

Згідно з даними журналістів, Джо Байден справді готовий піти на значні поступки заради України та Ізраїля.

Як уже згадувалося раніше, Палата представників має намір завершити роботу до 14 грудня, тому у команди американського лідера залишилися лічені дні.

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