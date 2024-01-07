Глава Пентагону зробив заяву щодо свого стану здоровʼя після госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого госпіталізували 1 січня, повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає найближчого повернення до Пентагону.
Що відомо про стан здоровʼя глави Пентагону
Заяву Ллойда Остіна опублікували на сайті Пентагону.
Як з'ясувалося напередодні, Остін потрапив до лікарні 1 січня з ускладненнями після планової медичної процедури.
Остін визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися.
Однак він наголосив, що це була його планова медична процедура, і він бере повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення.
У Міноборони США попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні
Як стверджує спікер Пентагону Патрік Райдер, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між власною боєготовністю та постачання озброєнь Києву.
Райдер офіційно підтвердив, що наразі в американського оборонного відомства залишається близько 4,4 млрд доларів разом із ще 1 млрд у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.
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