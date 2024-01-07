Глава Пентагону зробив заяву щодо свого стану здоровʼя після госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого госпіталізували 1 січня, повідомив, що вже вилікувався і з нетерпінням чекає найближчого повернення до Пентагону.

Що відомо про стан здоровʼя глави Пентагону

Заяву Ллойда Остіна опублікували на сайті Пентагону.

Я дуже радий, що вилікувався, і з нетерпінням чекаю найближчого повернення до Пентагону", — заявив глава Пентагону. Поширити

Як з'ясувалося напередодні, Остін потрапив до лікарні 1 січня з ускладненнями після планової медичної процедури.

Я хочу подякувати чудовим лікарям і медсестрам Walter Reed за виняткову турботу, яку вони надали мені, і за особисту теплоту, яку вони виявили до моєї родини. Я також ціную всю інформацію та побажання від колег і друзів, — йдеться у повідомленні. Поширити

Остін визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися.

Я також розумію занепокоєння ЗМІ щодо прозорості та визнаю, що міг би зробити краще, забезпечивши належне інформування громадськості. Я зобов'язуюсь робити краще, — написав чиновник. Поширити

Однак він наголосив, що це була його планова медична процедура, і він бере повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення.

У Міноборони США попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні

Як стверджує спікер Пентагону Патрік Райдер, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між власною боєготовністю та постачання озброєнь Києву.

Райдер офіційно підтвердив, що наразі в американського оборонного відомства залишається близько 4,4 млрд доларів разом із ще 1 млрд у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.