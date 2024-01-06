Глава Пентагону потрапив до лікарні — відома причина
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Глава Пентагону потрапив до лікарні — відома причина

Міноборони США
Ллойд Остін

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін ще 1 січня був шпиталізований в екстреному порядку. Станом на 5 січня він уже повернувся до роботи.

Чому керівник Пентагона опинився в лікарні

Інформацію про госпіталізацію Ллойда Остіна офіційно підтвердив речник Міністерства оборони США, генерал Патрік Райдер,

Як стверджує останній, глава американського оборонного відомства був шпиталізований ввечері 1 січня до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

За словами Патріка Райдера, це сталося через ускладнення, які виникли після недавньої планової медичної процедури.

Речник Пентагону також додав, що Остін одужує і вже 5 січня повернувся до своїх повноцінних обов’язків.

У Міноборони США попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні

Як стверджує спікер Пентагону Патрік Райдер, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між власною боєготовністю та постачання озброєнь Києву.

Райдер офіційно підтвердив, що наразі в американського оборонного відомства залишається близько 4,4 млрд доларів разом із ще 1 млрд у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.

Звичайно, у нас є опція витратити всі 4,4 млрд доларів, але це важкий вибір. Зрештою, нам доведеться ухвалювати рішення щодо нашої власної боєготовності і наших можливостей продовжувати підтримувати Україну в тій мірі, в якій вона повинна підтримуватися на полі бою. Це причина, з якої ми просимо Конгрес схвалити запит на додаткове фінансування так швидко, як це можливо, - пояснив представник Міноборони США.

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