Глава Пентагона попал в больницу — известна причина
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Пентагона попал в больницу — известна причина

Минобороны США
Ллойд Остин
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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин еще 1 января был госпитализирован в экстренном порядке. Но по состоянию на 5 января он уже вернулся к работе.

Почему руководитель Пентагона оказался в больнице

Информацию о госпитализации Ллойда Остина официально подтвердил представитель Министерства обороны США, генерал Патрик Райдер,

Как утверждает последний, глава американского оборонного ведомства был госпитализирован вечером 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

По словам Патрика Райдера, это произошло из-за осложнений, возникших после недавней плановой медицинской процедуры.

Спикер Пентагона также добавил, что Остин поправляется и уже 5 января вернулся к своим полноценным обязанностям.

В Минобороны США предупредили о последствиях в случае отсутствия денег на помощь Украине

Как утверждает спикер Пентагона Патрик Райдер, если Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между собственной боеготовностью и поставкой вооружений Киеву.

Райдер официально подтвердил, что в настоящее время у американского оборонного ведомства остается около 4,4 млрд долларов вместе с еще 1 млрд в фонде оказания помощи по президентским полномочиям.

Конечно, у нас есть опция потратить все 4,4 млрд долларов, но это трудный выбор. В результате нам придется принимать решение о нашей собственной боеготовности и наших возможностях продолжать поддерживать Украину в той мере, в какой она должна поддерживаться на поле боя. Это причина, по которой мы просим Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование так быстро, как это возможно, – объяснил представитель Минобороны США.

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