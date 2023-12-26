Пентагон заявил об атаке США на объекты "Хезболлы" в Ираке
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон заявил об атаке США на объекты "Хезболлы" в Ираке

Минобороны США
авиация США
Read in English
Читати українською

Американские военные нанесли мощные удары по объектам "Катаиб Хезболла" в ответ на атаку баз США в Ираке и Сирии.

Штаты атаковали вражеские объекты в Ираке: что известно

Эту информацию уже официально подтвердил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

По словам последнего, приказ об атаке отдал непосредственно глава Белого дома Джо Байден.

Сегодня (25 декабря – ред.), по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке, - подчеркнул Ллойд Остин.

Глава Пентагона обратил внимание на то, что эти удары являются ответом "на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии" со стороны боевиков, которыъ поддерживает Иран.

В первую очередь речь идет об атаке на авиабазу США в Эрбили.

Такие американские ответные удары имеют целью подорвать и ослабить возможности связанных с Ираном боевиков, которые несут непосредственную ответственность за эти нападения, - пояснил глава Минобороны США.

Что известно об атаке террористов на американскую авиабазу в Эрбили

Как официально подтвердил Ллойд Остин, в результате атаки террористов на американскую авиабазу в Эрбили, которая произошла 25 декабря, были ранены трое военнослужащих США, один из которых находится в критическом состоянии.

…Президент (Джо Байден – ред.) и я будем без колебаний принимать необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов. Нет высшего приоритета, – заявил глава Пентагона.

По его словам, Вашингтон стремится к эскалации конфликта в регионе и будет принимать только необходимые решения.

Мы преданы и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей и наших объектов, - заявил Ллойд Остин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Наземная операция в Секторе Газа будет более кровавой, чем Ирак — The Economist
израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ирак и Сирия атаковали американские базы — Reuters
база
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В иракском Багдаде ракетами атаковали посольство США – АР
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.