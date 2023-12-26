Пентагон заявил об атаке США на объекты "Хезболлы" в Ираке

Американские военные нанесли мощные удары по объектам "Катаиб Хезболла" в ответ на атаку баз США в Ираке и Сирии.

Штаты атаковали вражеские объекты в Ираке: что известно

Эту информацию уже официально подтвердил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

По словам последнего, приказ об атаке отдал непосредственно глава Белого дома Джо Байден.

Сегодня (25 декабря – ред.), по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке, - подчеркнул Ллойд Остин. Поделиться

Глава Пентагона обратил внимание на то, что эти удары являются ответом "на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии" со стороны боевиков, которыъ поддерживает Иран.

В первую очередь речь идет об атаке на авиабазу США в Эрбили.

Такие американские ответные удары имеют целью подорвать и ослабить возможности связанных с Ираном боевиков, которые несут непосредственную ответственность за эти нападения, - пояснил глава Минобороны США. Поделиться

Что известно об атаке террористов на американскую авиабазу в Эрбили

Как официально подтвердил Ллойд Остин, в результате атаки террористов на американскую авиабазу в Эрбили, которая произошла 25 декабря, были ранены трое военнослужащих США, один из которых находится в критическом состоянии.

…Президент (Джо Байден – ред.) и я будем без колебаний принимать необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов. Нет высшего приоритета, – заявил глава Пентагона. Поделиться

По его словам, Вашингтон стремится к эскалации конфликта в регионе и будет принимать только необходимые решения.