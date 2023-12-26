Пентагон заявил об атаке США на объекты "Хезболлы" в Ираке

Американские военные нанесли мощные удары по объектам "Катаиб Хезболла" в ответ на атаку баз США в Ираке и Сирии.
Штаты атаковали вражеские объекты в Ираке: что известно
Эту информацию уже официально подтвердил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
По словам последнего, приказ об атаке отдал непосредственно глава Белого дома Джо Байден.
Глава Пентагона обратил внимание на то, что эти удары являются ответом "на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии" со стороны боевиков, которыъ поддерживает Иран.
В первую очередь речь идет об атаке на авиабазу США в Эрбили.
Что известно об атаке террористов на американскую авиабазу в Эрбили
Как официально подтвердил Ллойд Остин, в результате атаки террористов на американскую авиабазу в Эрбили, которая произошла 25 декабря, были ранены трое военнослужащих США, один из которых находится в критическом состоянии.
По его словам, Вашингтон стремится к эскалации конфликта в регионе и будет принимать только необходимые решения.
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