Посольство США в иракском Багдаде попало под ракетные обстрелы. Обошлось без жертв.

Что известно об атаке посольства США в Ираке

Согласно информации от американских и иракских официальных лиц, обошлось без жертв, впрочем обстрел нанес незначительный материальный ущерб.

Как утверждают представители иракской службы безопасности, всего было выпущено 14 ракет "Катюша". Часть из них упала у ворот посольства, а другая часть – в реку. По словам представителя посольства, в общей сложности было осуществлено два ракетных залпа.

Оценки продолжаются, но нет сообщений о жертвах на территории посольства, заявил представитель посольства и добавил, что ни одна конкретная группа не взяла на себя ответственность, но есть признаки того, что атаки были совершены повстанцами, связанными с Ираном. Поделиться

В частности, представитель посольства призвал правительство Ирака сделать все возможное для защиты дипломатического персонала и партнеров по коалиции и отметил, что США имеют право на самооборону и защиту в любой точке мира.

В Ираке находится около 2 500 американских военных и еще около 900 на востоке Сирии, выполняющих миссии против группировки "Исламское государство". В обеих странах Иран имеет лояльные Тегерану ополченцы, - добавляет издание. Поделиться

Нападение на военные базы США

Военные базы США на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирака и Сирии. Активная фаза началась после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

К примеру, в начале декабря боевики атаковали 15 ракетами американскую военную базу. Обошлось без пострадавших.

Однако в октябре из-за атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии, ранения получили 20 человек.

Также 23 ноября американские войска подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По словам неназванного представителя военных, обошлось без потерь среди личного состава и повреждений инфраструктуры.

В СМИ подчеркнули, что атаки произошли на следующий день после удара США по военизированной группировке Катаиб Хезболла. Его представители заявляли, что в результате нападения американских войск погибли восемь бойцов. Ирак осудил действия как эскалацию и нарушение суверенитета.

Официальные лица США ответили, что США нанесли удары по группам Ирана после эскалации их атак, нацеленных на американские и международные силы. По словам неназванного чиновника, с 17 октября в Ираке произошло 36 нападений, а в Сирии - 37.