Посольство США в иракском Багдаде попало под ракетные обстрелы. Обошлось без жертв.
Что известно об атаке посольства США в Ираке
Согласно информации от американских и иракских официальных лиц, обошлось без жертв, впрочем обстрел нанес незначительный материальный ущерб.
Как утверждают представители иракской службы безопасности, всего было выпущено 14 ракет "Катюша". Часть из них упала у ворот посольства, а другая часть – в реку. По словам представителя посольства, в общей сложности было осуществлено два ракетных залпа.
В частности, представитель посольства призвал правительство Ирака сделать все возможное для защиты дипломатического персонала и партнеров по коалиции и отметил, что США имеют право на самооборону и защиту в любой точке мира.
Нападение на военные базы США
Военные базы США на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирака и Сирии. Активная фаза началась после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
К примеру, в начале декабря боевики атаковали 15 ракетами американскую военную базу. Обошлось без пострадавших.
Однако в октябре из-за атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии, ранения получили 20 человек.
Также 23 ноября американские войска подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По словам неназванного представителя военных, обошлось без потерь среди личного состава и повреждений инфраструктуры.
В СМИ подчеркнули, что атаки произошли на следующий день после удара США по военизированной группировке Катаиб Хезболла. Его представители заявляли, что в результате нападения американских войск погибли восемь бойцов. Ирак осудил действия как эскалацию и нарушение суверенитета.
Официальные лица США ответили, что США нанесли удары по группам Ирана после эскалации их атак, нацеленных на американские и международные силы. По словам неназванного чиновника, с 17 октября в Ираке произошло 36 нападений, а в Сирии - 37.
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