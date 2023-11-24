Ирак и Сирия атаковали американские базы — Reuters

Для атак были использованы ракеты и беспилотники. Накануне Ирак обвинил США в эскалации из-за удара по боевикам группы Катаиб Хезболла.

Что известно об атаке американских баз

Ирак и Сирия четыре раза атаковали войска США в течение нескольких часов.

23 ноября американские войска подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По словам неназванного представителя военных, обошлось без потерь среди личного состава и повреждений инфраструктуры.

Говоря на условиях анонимности, чиновник сказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника одностороннего действия, передали журналисты. Поделиться

В Ираке беспилотники были запущены по авиабазе Айн-аль-Асад к западу от Багдада и по базе США вблизи аэропорта Эрбиль на севере.

Ранее в тот же день о нападениях на эти места заявляла группа, называющая себя исламским сопротивлением. Аналитики предполагают, что в ней соединены несколько иракских вооруженных групп, связанных с Ираном.

В СМИ подчеркнули, что атаки произошли на следующий день после удара США по военизированной группировке Катаиб Хезболла. Его представители заявляли, что в результате нападения американских войск погибли восемь бойцов. Ирак осудил действия как эскалацию и нарушение суверенитета.

Официальные лица США ответили, что США нанесли удары по группам Ирана после эскалации их атак, нацеленных на американские и международные силы. По словам неназванного чиновника, с 17 октября в Ираке произошло 36 нападений, а в Сирии - 37.

Что известно об ударах по военным базам США

Согласно данным FoxNews, беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф.

Более того, ракетная атака произошла и на другую американскую базу в Сирии - Коноко.

В Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

По словам инсайдера журналистов в Пентагоне, дроны были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.

Ливанский телеканал Al Mayadeen, поддерживаемый Ираном, 19 октября также заявил о том, что были атакованы две американские военные базы в Сирии.

Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, отмечается, что в Ираке США перехватили три ударных беспилотника, нацеленных на две разные военные базы. Эту информацию подтвердили еще два анонимных источника в Пентагоне.

Впоследствии Центральное командование США также подтвердило нападение.