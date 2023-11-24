Ирак и Сирия атаковали американские базы — Reuters

Для атак были использованы ракеты и беспилотники. Накануне Ирак обвинил США в эскалации из-за удара по боевикам группы Катаиб Хезболла.
Что известно об атаке американских баз
Ирак и Сирия четыре раза атаковали войска США в течение нескольких часов.
23 ноября американские войска подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По словам неназванного представителя военных, обошлось без потерь среди личного состава и повреждений инфраструктуры.
В Ираке беспилотники были запущены по авиабазе Айн-аль-Асад к западу от Багдада и по базе США вблизи аэропорта Эрбиль на севере.
Ранее в тот же день о нападениях на эти места заявляла группа, называющая себя исламским сопротивлением. Аналитики предполагают, что в ней соединены несколько иракских вооруженных групп, связанных с Ираном.
В СМИ подчеркнули, что атаки произошли на следующий день после удара США по военизированной группировке Катаиб Хезболла. Его представители заявляли, что в результате нападения американских войск погибли восемь бойцов. Ирак осудил действия как эскалацию и нарушение суверенитета.
Официальные лица США ответили, что США нанесли удары по группам Ирана после эскалации их атак, нацеленных на американские и международные силы. По словам неназванного чиновника, с 17 октября в Ираке произошло 36 нападений, а в Сирии - 37.
Что известно об ударах по военным базам США
Согласно данным FoxNews, беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф.
Более того, ракетная атака произошла и на другую американскую базу в Сирии - Коноко.
В Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.
По словам инсайдера журналистов в Пентагоне, дроны были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.
Ливанский телеканал Al Mayadeen, поддерживаемый Ираном, 19 октября также заявил о том, что были атакованы две американские военные базы в Сирии.
Кроме того, отмечается, что в Ираке США перехватили три ударных беспилотника, нацеленных на две разные военные базы. Эту информацию подтвердили еще два анонимных источника в Пентагоне.
Впоследствии Центральное командование США также подтвердило нападение.
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