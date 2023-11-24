Ірак та Сирія атакували американські бази — Reuters

Для атак були використані ракети та безпілотники. Напередодні Ірак звинуватив США в ескалації через удар по бойовиках групи Катаїб Хезболла.

Що відомо про атаку американських баз

Ірак та Сирія чотири рази атакували війська США протягом кількох годин.

23 листопада американські війська зазнали атак з використанням ракет та безпілотників. Зі слів неназваного представника військових, обійшлося без втрат серед особового складу та пошкоджень інфраструктури.

Говорячи на умовах анонімності, чиновник сказав, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника односторонньої дії, — передали журналісти. Поширити

В Іраку безпілотники були запущені по авіабазі Айн-аль-Асад на захід від Багдада та по базі США поблизу аеропорту Ербіль на півночі.

Раніше того ж дня про напади на ці місця заявляла група, яка називає себе Ісламським опором. Аналітики припускають, що в ній поєднані кілька іракських збройних груп, пов’язаних з Іраном.

У ЗМІ підкреслили, що атаки відбулися наступного дня після удару США по воєнізованому угрупуванню Катаїб Хезболла. Його представники заявляли, що внаслідок нападу американських військ загинули восьмеро бійців. Ірак засудив дії як ескалацію та порушення суверенітету.

Офіційні особи США відповіли, що США завдали ударів по групах Ірану після ескалації їхніх атак, націлених на американські й міжнародні сили. Зі слів неназваного чиновника, з 17 жовтня в Іраку відбулося 36 нападів, а в Сирії — 37.

Що відомо про удари по військових базах США

Згідно з даними FoxNews, безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф.

Ба більше, ракетна атака відбулася й на іншу американську базу в Сирії - Коноко.

В Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

За словами інсайдера журналістів у Пентагона, дрони були націлені на американську базу Аль-Танф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком та Йорданією.

Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, 19 жовтня також заявив про те, що були атаковані дві американські військові бази у Сирії.

Окрім атаки безпілотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV повідомив про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Сирії Дейр-ез-Зор, - йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що в Іраку США перехопили три ударні безпілотники, націлені на дві різні військові бази. Цю інформацію підтвердили ще два анонімних джерела у Пентагоні.

Згодом Центральне командування США також підтвердило напад.